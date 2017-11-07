Американская телеакадемия проголосовала за пожизненное изгнание Вайнштейна

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Американская телевизионная академия исключила из своих рядов продюсера Харви Вайнштейна, проголосовав за его пожизненное изгнание, сообщает издание Variety.
"После сегодняшнего слушания руководство Академии телевидения проголосовало за то, чтобы изгнать Харви Вайнштейна из Академии пожизненно… Мы полны решимости сыграть роль в защите всех профессиональных работников телевидения от насильственных домогательств, чтобы они могли заниматься своим делом в безопасной обстановке", — говорится в заявлении организации.
Вайнштейна уже исключили из американской и британской киноакадемий, а также из гильдии продюсеров. Вайнштейна также уволили из основанной им и носящей его имя компании, которая уже начала переговоры о своей продаже частному инвестору.
Компании Netflix и MRC сообщили, что прекращают производство шестого сезона сериала "Карточный домик" на фоне скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси. Скандал начался после заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его.