СМИ: в США скончался автор хита "Everlasting Love"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Американский певец Роберт Найт, автор хита 1967 года "Everlasting Love" скончался в США в возрасте 72 лет, сообщает издание Tennessean.

Отмечается, что он скончался после "недолгой болезни".

Перед тем как начать сольную карьеру, Найт был членом группы, которую основал вместе со своими школьными друзьями в 1959 году, сообщает издание New York Daily News. Певец стал знаменит после выхода его сольной песни "Everlasting Love", которая заняла 13 место в еженедельном американском хит-параде Billboard Hot 100. Многие исполнители и музыкальные группы, включая U2 и Love Affair, записали свои кавер-версии на известную песню.

Такие песни Найта, как "Isn't It Lonely Together" и "Blessed Are The Lonely", также вошли в 1968 году в списки хит-парада ста наиболее популярных песен в США.

"Оригинальная версия "Everlasting Love" — яркий пример успешного музыкального обмена между черными и белыми музыкантами во время десятилетия больших расовых беспорядков и борьбы за гражданские права на Юге", — приводит издание слова историка Майкла Грея.