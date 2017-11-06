Российский фильм "Сулейман Гора" взял главный приз на кинофестивале в Китае

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российский фильм "Сулейман Гора" режиссера Елизаветы Стишовой завоевал главную награду на международном кинофестивале "Крадущийся Тигр, Затаившийся Дракон" в Китае, а также приз зрительских симпатий, сообщает пресс-служба проекта.

Фестиваль "Крадущийся Тигр, Затаившийся Дракон" впервые прошел в китайском городе Пинъяо. Инициаторами его проведения стали китайский режиссер и продюсер Цзя Чжанкэ и фестивальный менеджер Марко Мюллер, который работал директором Венецианского кинофестиваля и фестиваля в Локарно. Свыше 40 картин из разных стран мира принимали участие в смотре, который завершился 4 ноября.

"Главный приз имени Роберто Росселини и приз зрительских симпатий получил фильм Елизаветы Стишовой "Сулейман Гора", — говорится в сообщении пресс-службы. Председатель жюри французский режиссер Арно Деплешен отметил, что картина снята с "глубокой верой в силу кинематографа".

Действие картины разворачивается в киргизском городе Ош, где находится Сулейман Гора — место для молитв местного населения. Маленький мальчик Улук, вытащенный из детского дома, просит у Горы счастья для своей семьи: его отец мечется между двумя своими женами.

Продюсер Елена Яцура рассказала, что в процессе съемок команда не раз сталкивалась с трудностями, при этом все чувствовали, что историю необходимо довести до конца. По ее словам, "за простым и непритязательным сюжетом стоят миры героев и сложный, неоднозначный мир их отношений".

"То, что нам не просто дали приз на фестивале, а именно это, очень профессиональное и солидное жюри единогласно решило, что наш фильм лучший – это большое счастье. Потому что счастье – это когда тебя понимают", — заключила продюсер, чьи слова приводит пресс-служба. Для режиссера Елизаветы Стиховой картина стала дебютной.