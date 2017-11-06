Во Франции назвали лауреата Гонкуровской премии

ПАРИЖ, 6 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Самую главную литературную премию Франции — Гонкуровскую — получил писатель Эрик Вюйяр за роман "Повестка дня" (L'Ordre du jour).

Трансляцию с церемонии присуждения премии вел телеканал BFMTV. В своем романе Вюйяр пишет о немецких промышленниках в гитлеровской Германии.

Соперниками Вюйяра были Янник Энель с романом "Крепче держи корону" (Tiens ferme ta couronne), Вероник Ольми с книгой "Бахита" (Bakhita) и Алис Зените и ее "Искусство терять" (L'Art de perdre).

Гонкуровская премия уже более ста лет вручается за лучший роман на французском языке. Она носит имя французских классиков братьев Гонкуров — Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо. Младший из них, Эдмон, завещал свое состояние литературной академии, которая стала называться Гонкуровской и учредила ежегодную одноименную премию.

Премия присуждается по итогам голосования десяти членов академии на специальной встрече в парижском ресторане "Друан" (Drouant). У каждого академика один голос, он может отдать его за одну книгу, и только президент имеет два голоса. Размер Гонкуровской премии составляет символическую сумму — всего 10 евро, зато открывает перед лауреатом широкий путь не только к известности и признанию, но и к гарантированно высоким тиражам.