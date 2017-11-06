Во дворе растут антоновка и груши какого-то особого сорта. Хозяин радушно угощает — яблоки и груши оказываются сочными и вкусными. Рядом у Мамонова небольшой огород, которым, по его словам, занимается больше жена Ольга. Около ворот — «кошачий дом», из которого вереницей, кажется, бесконечной, выходят коты и кошки — хозяин готов приютить и накормить не только своих животных, но и всех бездомных.

Поодаль — дровница, частично уже заполненная к зиме. Петр Николаевич рассказывает, что любит колоть дрова. Но главное — окунается чуть ли не каждое утро в небольшой бассейн с холодной водой, оборудованный прямо во дворе.

Жизнь в деревне идет своим ходом, время здесь течет иначе. Но Мамонов говорит, что этого времени ему катастрофически не хватает, — работает много.