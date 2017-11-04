Стало известно, когда представят проект реставрации Соловецкого монастыря

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Окончательный проект реставрации объектов Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря будет представлен на комитете всемирного наследия в рамках ежегодной ассамблеи ЮНЕСКО летом 2018 года, сообщил журналистам в субботу министр культуры России Владимир Мединский.

Ранее министр культуры заявил, что начало реконструкции музейного комплекса Соловков согласовано с ЮНЕСКО.

"Окончательный проект должен пройти ещё специальную формальную процедуру летом. Полный детальный проект будем презентовать на комитете всемирного наследия в рамках ежегодной ассамблеи ЮНЕСКО летом. В июне или июле 2018 года", — сказал Мединский.

Министр добавил, что сезон на Соловках длится с мая по сентябрь, поэтому монтажные и демонтажные работы необходимо начать в конце апреля — начале мая.

Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420–1430-х годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. Своего расцвета он достиг в XVI веке при игумене Филиппе (Колычеве), будущем митрополите Московском. В 1920-30-е годы здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) для политических и уголовных заключенных.

В 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Восстановительные работы на Соловках, где также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, осуществляются при поддержке государства.