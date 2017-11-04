Мединский дал старт юбилейной всероссийской "Ночи искусств"

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в столичной Третьяковской галерее на Крымском валу дал старт юбилейной, пятой акции "Ночь искусств", в рамках которой по всей России состоится около 2,5 тысячи культурных мероприятий.

Акция "Ночь искусств" проходит в субботу в пятый раз в 85 регионах России под общим девизом "Искусство объединяет". Впервые она состоялась в 2013 году как продолжение акций "Ночь в музее", "Библионочь" и ряда других. В рамках акции можно бесплатно посетить музеи, театры, библиотеки, филармонии, которые готовят специальные мероприятия.

Торжественная церемония открытия Ночи искусств состоялась в Третьяковской галерее на Крымском валу при участии Мединского, а также главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского, директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой и депутата Мосгордумы Евгения Герасимова.

"В этом году юбилейная Ночь искусств охватит все субъекты РФ. Это примерно 2,5 тысячи мероприятий. Рост получается в десятки раз. Такие массовые акции связаны с возможностью бесплатно посетить музеи, выставки, филармонии. Такие акции всегда пользуются повышенной популярностью. Те, кто приходит сюда в Ночь музеев и Ночь искусств, обязательно возвращаются сюда снова и снова", — сказал Мединский.

По словам главы столичного департамента культуры Александра Кибовского, в субботу в столице пройдет 350 мероприятий на 170 площадках, в которых будут задействованы 3500 артистов. Москвичей и гостей города ждут ночные встречи, бесплатные акции в музеях, концерты на мостах, обширная образовательная программа, а также спектакли на вокзалах.