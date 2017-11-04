Михалков прокомментировал ситуацию с "Матильдой"

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Никита Михалков убеждён в даровании Алексея Учителя, снявшего фильм "Матильда", но считает, что, показывая жизнь человека, причисленного к лику святых, не стоит жаловаться на резкую реакцию публики.

"Я убежден в том, что у Николая II были и слабости человеческие, и зависимости, как у любого из любой из государей – Александра III, Александра II, Николая I – пожалуйста! И если вам тогда предъявят – "Как же так, вы по поводу царя такое!" – это цензура. Но когда вы перешагиваете через порог… Я не видел фильма, но абсолютно убежден в даровании режиссера Алексея Учителя", — сказал Михалков в эфире программы "Право знать!" на телеканале " ТВ Центр ".

Он отметил, что если режиссер берет на себя смелость и право показывать бытовую жизнь человека, который причислен к лику святых, то жаловаться потом не стоит.

"Ты, может быть, хотел сказать, что царь – он такой же греховный человек и со слабостями. Все может быть. Но не на примере человека, лик которого висит в церквях на иконах", — добавил Михалков.

Фильм Алексея Учителя рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Картина вышла в российский прокат 26 октября. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская просила Генпрокуратуру проверить картину.