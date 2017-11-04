Компания Netflix отказалась от сотрудничества с Кевином Спейси

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Американская компания Netflix отказалась от сотрудничества с обвиненным в домогательствах актером Кевином Спейси при производстве сериала "Карточный домик", сообщает журнал Hollywood Reporter.

Ранее компании Netflix и MRC сообщили, что прекращают производство шестого сезона сериала "Карточный домик" на фоне скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси.

"Netflix не будет участвовать в дальнейшем производстве "Карточного домика", который бы включал Кевина Спейси", — приводит журнал выдержку из заявления представителя компании.

В заявлении отмечается, что компания продолжит работать с американской студией MRC для того, чтобы определить дальнейшую судьбу сериала. Кроме того, Netflix также сообщила, что не будет выпускать фильм Gore, в котором снимался Спейси.

Скандал вокруг американского актера начался после заявления звезды серила Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться в том, что у него были отношения с мужчинами.

Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.