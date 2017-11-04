Компания Netflix отказалась от сотрудничества с Кевином Спейси

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Американская компания Netflix отказалась от сотрудничества с обвиненным в домогательствах актером Кевином Спейси при производстве сериала "Карточный домик", сообщает журнал Hollywood Reporter.
"Netflix не будет участвовать в дальнейшем производстве "Карточного домика", который бы включал Кевина Спейси", — приводит журнал выдержку из заявления представителя компании.
В заявлении отмечается, что компания продолжит работать с американской студией MRC для того, чтобы определить дальнейшую судьбу сериала. Кроме того, Netflix также сообщила, что не будет выпускать фильм Gore, в котором снимался Спейси.
Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.