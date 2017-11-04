Театр Романа Виктюка покажет премьеру спектакля "Маугли. Доброй охоты!"

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Ведущий актер Театра Романа Виктюка Дмитрий Бозин представляет свою режиссерскую работу "Маугли. Доброй охоты!" — спектакль, полный пластики и музыки в стиле соул и блюз, недетская сказка о человеческом детеныше. Премьера постановки, которая больше рассчитана на взрослую аудиторию, состоится 4 ноября, сообщили в пресс-службе театра.

"Маугли. Доброй охоты!" — спектакль о звериной ярости и нежности. О великом воине, духом и гневом не уступающем Ахиллу. О его наставниках, в мудрости своей равных кентавру Хирону. О ясности разума, когда ты доходишь до края жизни и осознанно пересекаешь порог великого страха, или когда твой разум прикажет разгневанному сердцу сдержать клинок в ножнах. И еще… Несомненно… Это спектакль о колдовстве великой природы", — сказал Бозин РИА Новости.

Спектакль по мотивам "Книги джунглей" Редьяра Киплинга — первая работа Бозина на родной сцене на Стромынке. Премьеру высоко оценил сам мастер, назвав ее стильной, драйвовой и медиативной одновременно, наполненной колдовскими энергиями, магическими ритмами и острыми эмоциями.

Бозин работает в Театре с момента его основания. Он исполнитель главных ролей в таких культовых работах Виктюка, как "Служанки", "Саломея", "Федра", "Нездешний сад. Рудольф Нуреев". Артист поставил несколько собственных моноспектаклей и поэтических программ. И вот пришел черед полноценной режиссерской работы.

Вместе с Бозиным в создании спектакля участвовали: сценограф и художник по костюмам Ефим Руах, режиссер по пластике Владимир Аносов, хормейстер Олеся Манжа.