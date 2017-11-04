Продюсеры "Карточного домика" могут убрать персонаж Спейси из сериала

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Продюсеры телесериала "Карточный домик" могут снять шестой сезон без персонажа актера Кевина Спейси, которого обвинили в домогательствах как минимум двое актеров, сообщает издание Variety.
Ранее компании Netflix и MRC сообщили, что прекращают производство шестого сезона сериала "Карточный домик" на фоне скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси.
Как пишет издание, продюсеры обсуждают несколько возможных сценариев, один из них — убрать персонажа Спейси Фрэнка Андервуда и в шестом сезоне сфокусироваться на его жене Клэр Андервуд, которую играет Робин Райт.
Отмечается, что продюсеры не хотят "наказывать" всю съемочную группу из-за Спейси и на данный момент изучают его контракт, чтобы понять, можно ли продолжить снимать без него.
Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.