Московские власти считают стабильной ситуацию в театре Джигарханяна

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. С театром Джигарханяна все будет в порядке, ситуация стабильна, заявил РИА Новости глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Он рассказал, что в пятницу провел совместную встречу с Арменом Джигарханяном и врио директора театра.
"У нас была запланирована встреча, она произошла. Мы разговаривали о ситуации в театре и дальнейшем развитии. Получился конструктивный хороший разговор. Я думаю, что все будет в порядке. Ситуация стабильная", — сказал Кибовский.
В четверг Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива". В письме за подписью Джигарханяна, имеющимся в распоряжении РИА Новости, сообщается что "группа лиц, которая не имеет право представлять театр", собирается дать в пятницу пресс-конференцию и распространить "заведомо ложную информацию".