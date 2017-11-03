Московские власти считают стабильной ситуацию в театре Джигарханяна

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. С театром Джигарханяна все будет в порядке, ситуация стабильна, заявил РИА Новости глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Он рассказал, что в пятницу провел совместную встречу с Арменом Джигарханяном и врио директора театра.

"У нас была запланирована встреча, она произошла. Мы разговаривали о ситуации в театре и дальнейшем развитии. Получился конструктивный хороший разговор. Я думаю, что все будет в порядке. Ситуация стабильная", — сказал Кибовский.

В четверг Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива". В письме за подписью Джигарханяна, имеющимся в распоряжении РИА Новости, сообщается что "группа лиц, которая не имеет право представлять театр", собирается дать в пятницу пресс-конференцию и распространить "заведомо ложную информацию".

Ранее 82-летний Джигарханян, который 10 октября поступил на лечение в 57-ю горбольницу Москвы (его состояние оценивалось как средней тяжести), заявил, что не готов простить свою супругу, 38-летнюю Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, причинила ему много боли. Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности директора театра была назначена Елена Гильванова.