Минкультуры предложило связать репертуар театров со школьной программой

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Министерство культуры РФ предложило синхронизировать репертуар театров со школьными каникулами и программой, сообщил замглавы ведомства Александр Журавский на заседании театрального совета в пятницу.

"Просьба высказывалась неоднократно, чтобы как-то была гармонизирована театральная и образовательная программа. Это сделать очень сложно, естественно, но можно сделать акценты, связанные в периоды каникулярного времени по репертуарной политике театров", — сказал Журавский.

Замминистра отметил, что в 2013-2015 годы в показатели качества, которые характеризовали репертуарную политику театров, были включены такие, как доля новых спектаклей, доля спектаклей для детей и молодежи, а также представлений по современной и классической драматургии. В 2016 году от этих показателей было решено отказаться.

Теперь министерство предлагает вернуть показатель доли спектаклей для детей и молодежи. Более того, Журавский уточнил, что можно ввести в мониторинг деятельности театров спектакли для семейной аудитории, а также привести возрастные рейтинги спектаклей в соответствие с законодательством, так как в данный момент в некоторых театрах есть возрастные категории, которых нет в законе, например, 5+ и 21+.