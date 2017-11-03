МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Ходова. Пасынок режиссера Эльдара Рязанова, кинопродюсер Олег Бердюгин скончался в Москве на 53-м году жизни, его похороны пройдут в пятницу на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в союзе Кинематографистов.

"Олега не стало во вторник, отпевание пройдёт в пятницу в Храме всех святых на Соколе, а прощание и похороны в тот же день на Троекуровском кладбище", — сказали в союзе.