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Культура

Режиссер Исабаева рассказала, как снять безбюджетный фильм о глухих

08:5803.11.2017
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© Sun Production (2017)Кадр из фильма Света. Архивное фотоКадр из фильма Света. Архивное фото
© Sun Production (2017)

ТОКИО, 3 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Казахстанский режиссер Жанна Исабаева, снявшая фильм "Света" на русском и жестовом языках, который вошел в конкурсную программу Токийского международного кинофестиваля, рассказала в интервью корреспонденту РИА Новости о том, почему решила снимать фильм о глухих и о том, почему фильм получился "безбюджетным".

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"Идея снять фильм про глухих родилась у меня давным-давно, а поводом стало то, что у нас в позапрошлом году была девальвация тенге, когда доллар подорожал в два раза. Многие люди на себе это почувствовали: многие потеряли работу, многие потеряли квартиры. Я подумала, что если здоровые работающие люди сталкиваются с такими проблемами, каково это инвалидам. У нас инвалиды абсолютно не защищены социально — очень маленькие, оскорбительно невозможно маленькие пенсии", — рассказала Исабаева.

Фильм "Света" о семье глухих: главная героиня, как ей кажется, спасает благополучие семьи, но ради этого она готова пойти на убийство.

"Да, она монстр, — соглашается режиссер. – Но мы все равно продукты своей семьи, системы ценностей — семейных, клановых, национальных, религиозных. И она действует как продукт другой системы. Потому что по-другому не знает и не умеет. Света, которая выросла в приюте для глухих, в ужасных условиях, она не может быть другой. И в ее системе координат она не совершала преступления. Она выживала. Она по-другому не умеет жить. Ее не научили".

Актеров для фильма Жанна Исабаевы подбирала благодаря содействию Общества глухих. Это не профессиональные актеры, но именно благодаря им фильм состоялся, считает режиссер.

"Да, они совсем не актеры. Глухих актеров не существует. Но только благодаря им этот фильм состоялся. Когда я написала сценарий, я решила, что пойду в Общество глухих, поищу там людей. Если я найду людей, которые смогут полный метр на себе вытащить, то мы будем это снимать. Если я не найду, то мы не будем снимать это кино", — пояснила Исабаева.

Режиссером, сценаристом и промоутером фильма была сама Жанна Исабаева.

"Наш бюджет 17 тысяч долларов. Это на бензин, керосин, на такие расходы. Гонорары просто символические. Съемочная группа 11 человек — это все мои друзья. Когда я поняла, что денег нам никто не даст, часть суммы я вложила из своих, часть мне дал один бизнесмен просто так. Почему-то об этом любят писать, что фильм "безбюджетный". Но так просто получилось, что нам не дали денег. И я в нем и продюсер, и режиссер, и сценарист, и инвестор, и промоутер и сама продвигаю это кино. Я не горжусь этим. Это, к моему сожалению, так получилось. Получается, что никому это не надо. На самом деле мое кино нужно мне. Поэтому я ни на кого не в обиде. Я иду своим путем. Как могу, так иду", — заключает режиссер.

Токийский международный кинофестиваль проходит в японской столице в 30-й раз с 25 октября по 3 ноября. Его гости смогли посмотреть более 200 фильмов. Кинофорум считается самым крупным и престижным мероприятием в Азии и по праву входит в число самых авторитетных фестивалей мира. Конкурсная программа предусматривает номинации: Токио Гран-при, специальный приз жюри, премии за лучшую режиссерскую работу, за лучшую мужскую и женскую роли, за вклад в искусство в этом году, а также приз зрительских симпатий и премию телекомпании Wowow.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости.

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