ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Около десяти человек, которые работают или работали над известным сериалом "Карточный домик", обвиняют американского актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, передает телеканал CNN.

Телеканал со ссылкой на бывшего помощника продюсера "Карточного домика", имя которого не называется, сообщает, что Спейси домогался его во время работы над одним из начальных сезонов сериала. Кроме того, телеканалу удалось пообщаться с восемью людьми, работающими над сериалом, которые также заявили о неподобающем поведении известного актера.

Ранее компании Netflix и MRC сообщили, что прекращают производство шестого сезона сериала "Карточный домик" на фоне скандала с исполнителем главной роли Спейси.

Скандал вокруг американского актера начался после заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Сам Спейси отметил, что не помнит подобного инцидента, однако принес ему извинения. Актер сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться в том, что у него были отношения с мужчинами.

Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.