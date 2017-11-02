Писателя Маканина похоронили в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Писателя Владимира Маканина, скончавшегося накануне на 81-м году жизни, похоронили в поселке Красный Ростовской области, где он в последние годы жил со своей семьей, сообщила РИА Новости дочь писателя Екатерина.

"Отца мы похоронили сегодня на кладбище в поселке, в котором живем", — сказала она, добавив, что на похоронах присутствовала вся их семья и близкие.

По словам Екатерины, они с супругом живут в Ростовской области уже продолжительное время, а родители переехали к ним около трех лет назад. "В последнее два года отец тяжело болел", — добавила она.

Маканин (1937 – 2017) является лауреатом многочисленных литературных премий, в том числе "Большая книга", "Русский Букер", "Пенне" (Италия), Европейской премии по литературе, Пушкинской премии фонда Тепфера (ФРГ), премии "Ясная Поляна" и других. Его перу принадлежат книги "Предтеча", "Андеграунд, или Герой нашего времени", "Асан", "Две сестры и Кандинский", а также многочисленные сборники повестей и рассказов.