В "Русском Букере" назвали смерть Маканина потерей для русской литературы

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Смерть писателя Владимира Маканина стала потерей для русской литературы, заявил ответственный секретарь премии "Русский Букер" Игорь Шайтанов в интервью RT.

Шайтанов, близко знакомый с Маканиным, рассказал, что в последние два года писатель сильно болел. Литератор не появлялся на публике и не отвечал на звонки.

"Маканин был настоящим писателем, переходный период с конца XX века по начало XXI никто так подробно и глубоко не отразил, как он. Это потеря для русской литературы", — отметил Шайтанов.

Владимир Маканин скончался в возрасте 80 лет. Он будет похоронен в поселке Красный под Ростовом-на-Дону.

Первый роман Маканина "Прямая линия" был выпущен в 1965 году. Писатель является лауреатом многочисленных литературных премий, в том числе и "Русского Букера". Его книги переведены на немецкий, французский, итальянский, испанский, английский, японский и китайский языки.