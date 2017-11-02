Критик назвал ушедшего из жизни писателя Маканина "современным Достоевским"

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Ушедший из жизни писатель Владимир Маканин был Достоевским XXI века, его смерть стала большой утратой для отечественной литературы, заявил РИА Новости писатель, литературовед Павел Басинский.
Маканин является лауреатом многочисленных литературных премий, в том числе "Большая книга", "Русский Букер", "Пенне" (Италия), Европейской премии по литературе, Пушкинской премии фонда Тепфера (ФРГ), премии "Ясная Поляна" и других.
"Владимир Семенович Маканин был Достоевским конца XX и XXI веков, роман "Андеграунд, или Герой нашего времени" — удивительный роман. Он загадочный, можно по разному к нему относиться, кто-то считает его антирусским. Я считаю, что Владимир Семенович – русский писатель, который писал европейскую прозу, его переводили на многие языки. Смерть Маканина – это очень большая утрата для отечественной литературы, ушел крупный прозаик XX и XXI веков", — сказал Басинский.
Первый роман Маканина "Прямая линия" был опубликован в 1965 году, также его перу принадлежат книги "Предтеча", "Андеграунд, или Герой нашего времени", "Асан", "Две сестры и Кандинский", а также многочисленные сборники повестей и рассказов.
Книги Маканина переведены на немецкий, французский, итальянский, испанский, английский, японский и китайский языки, опубликованы во многих странах.