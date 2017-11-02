Критик назвал ушедшего из жизни писателя Маканина "современным Достоевским"

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Ушедший из жизни писатель Владимир Маканин был Достоевским XXI века, его смерть стала большой утратой для отечественной литературы, заявил РИА Новости писатель, литературовед Павел Басинский.

В четверг пресс-служба издательства "Эксмо" сообщила, что советский и российский писатель Владимир Маканин умер на 81-м году жизни. Его похоронят в поселке Красный под Ростовом-на-Дону.

Маканин является лауреатом многочисленных литературных премий, в том числе "Большая книга", "Русский Букер", "Пенне" (Италия), Европейской премии по литературе, Пушкинской премии фонда Тепфера (ФРГ), премии "Ясная Поляна" и других.

"Владимир Семенович Маканин был Достоевским конца XX и XXI веков, роман "Андеграунд, или Герой нашего времени" — удивительный роман. Он загадочный, можно по разному к нему относиться, кто-то считает его антирусским. Я считаю, что Владимир Семенович – русский писатель, который писал европейскую прозу, его переводили на многие языки. Смерть Маканина – это очень большая утрата для отечественной литературы, ушел крупный прозаик XX и XXI веков", — сказал Басинский.

Первый роман Маканина "Прямая линия" был опубликован в 1965 году, также его перу принадлежат книги "Предтеча", "Андеграунд, или Герой нашего времени", "Асан", "Две сестры и Кандинский", а также многочисленные сборники повестей и рассказов.

Книги Маканина переведены на немецкий, французский, итальянский, испанский, английский, японский и китайский языки, опубликованы во многих странах.