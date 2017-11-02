Джигарханян попросил оградить его театр от "аферистов"

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Актер, режиссер и худрук театра под своим руководством Армен Джигарханян обратился с официальным письмом в Департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".
"Наш театр в последнее время оказался в эпицентре скандала по вине его бывшего директора (Виталины Цымбалюк-Романовской – ред.). Несмотря на то, что театр находится в ведении Департамента культуры города Москвы, мнение о его создателе и руководителе на анонсированной пресс-конференции будут озвучивать сомнительные лица. Настоятельно прошу оградить меня и артистов театра, от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива", — говорится в письме Джигарханяна.
На пресс-конференции, о которой говорится в письме Джигарханяна, в числе спикеров заявлены пресс-секретарь, заведующая литературной частью театра Наталия Корнеева и официальный представитель жены Армена Джигарханяна Элина Мазур.