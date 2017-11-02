Умер писатель Владимир Маканин

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Советский и российский писатель Владимир Маканин, автор романов "Андеграунд, или Герой нашего времени" и "Две сестры и Кандинский" умер на 81-м году жизни, его похоронят в поселке Красный под Ростовом-на-Дону, сообщает пресс-служба издательства "Эксмо".

"Владимир Семенович Маканин умер у себя дома, 1 ноября, в поселке Красный под Ростовом-на-Дону. Последние несколько лет болел. Похороны состоятся 3 ноября недалеко от дома, на сельском кладбище. У него остались жена, две дочери, двое внуков и правнук или правнучка", — говорится в сообщении пресс-службы.

Советский и российский писатель Владимир Маканин является лауреатом многочисленных литературных премий, в том числе "Большая книга", "Русский Букер", "Пенне" (Италия), Европейской премии по литературе, Пушкинской премии фонда Тепфера (ФРГ), премии "Ясная Поляна" и других. Его первый роман "Прямая линия" был опубликован в 1965 году, также его перу принадлежат книги "Предтеча", "Андеграунд, или Герой нашего времени", "Две сестры и Кандинский", а также многочисленные сборники повестей и рассказов.

"Он не был похож ни на кого из своих современников: и по стилю, и теме всегда шел своей дорогой. Математик по первому образованию, он соединял в своей прозе холодную ясность мысли и горячность сердца. Он создал уникальный художественный мир, ставший предметом многих диссертаций", — сказала руководитель отдела современной литературы издательства "Эксмо" Ольга Аминова, чьи слова приводит пресс-служба.

Она подчеркнула, что кончина такого мощного писателя как Маканин "перекраивает атлас русской литературы".