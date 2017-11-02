Сформирован лонг-лист премии "Золотая маска"-2018

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Сформирован лонг-лист номинантов высшей национальной театральной премии "Золотая маска", торжественная церемония вручения которой состоится 15 апреля на новой сцене Большого театра, сообщила в четверг на пресс-конференции генеральный директор "Золотой маски" Мария Ревякина.

Премия пройдет в 2018 году с февраля по апрель. Лонг-лист составлен двумя экспертными советами – по драматическому и кукольному театру и по музыкальному театру. В процессе отбора номинантов экспертными советами было отсмотрено более 500 спектаклей драматического и кукольного театров и около 300 – музыкальных.

"Доля региональных театров составила почти половину (44%) от общего числа номинантов. Чемпионом среди регионов стал Екатеринбург (четыре театра, шесть спектаклей и 21 частная номинация). Среди общего числа самыми номинированными стали Большой театр (три спектакля и 14 частных номинаций), а также театр "Геликон-Опера", "Театр Наций", Александровский театр", — рассказала Ревякина.

По ее словам, впервые в конкурсной программе фестиваля номинантов будут участвовать театр "Поиск" из Лесосибирска, татарский драматический театра из Альметьевска и театр кукол из Махачкалы.

Кроме того Ревякина, открывая пресс-конференцию, выразила тревогу вокруг коллег, связанных с делом "Седьмой студии".

"Уверены и надеемся, что эта ситуация разрешится", — сказала она.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест.

Огромный труд небольшого коллектива

"Это моя первая конференция в качестве президента "Золотой маски", но на этом посту я нахожусь уже более полугода и смог уже свежими очами разглядеть, как работает этот механизм. Конечно, огромная роль национальной театральной премии "Золотая маска" для театрального искусства России для меня всегда была несомненной. Но теперь я смог понять, какой это огромный труд, выполняемый совсем небольшим коллективом людей", — сказал на пресс-конференции президент премии "Золотая маска" Игорь Костолевский.

Костолевский назвал самым большим впечатлением нынешней осени региональные фестивали "Золотой маски" и фестиваль "Золотой маски" в Прибалтике. "Я был в Ульяновске, Омске, Эстонии и смог еще раз убедиться в том, какое важное, значимое место занимает в жизни людей театр", — пояснил он.

Церемония награждения лауреатов состоится 15 апреля, а обладатели премии "Золотая маска" в почетных номинациях — "За выдающийся вклад в театральное искусство России" и "За поддержку театрального искусства России" — будут определены уже в этом году 18 декабря на секретариате Союза театральных деятелей РФ. В этот же день будут утверждены и объявлены составы в двух жюри по драматическому и музыкальному театру.