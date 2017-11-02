МХТ имени Чехова выпускает спектакль "Светлый путь. 19.17"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Московский Художественный театр в преддверии юбилея Октябрьской революции представляет спектакль "Светлый путь. 19.17", это работа молодого актера и режиссера Александра Молочникова, продолжение его спектакля "19.14", посвященного первой мировой войне.

Нынешняя постановка — о великой утопии, в которой прошла жизнь многих поколений. Предпремьерные показы пройдут на Основной сцене МХТ им. Чехова 2, 3, 22 и 26 ноября, а в среду состоялся прогон для прессы.

"Это спектакль поколенческий, это послание от тех, кто родился в девяностые, учился по учебникам, в которых Великую Октябрьскую революцию окрестили переворотом. И содержательно и формально спектакль представляет в современном искусстве тех, кого иногда называют "непоротым поколением", — сказал об этой работе молодых художественный руководитель МХТ народный артист СССР Олег Табаков.

В спектакле заняты мхатовцы и приглашенные артисты. В их числе: Артем Быстров, Виктория Исакова, Игорь Верник, Ирина Пегова, Инга Оболдина, Артем Соколов, Алексей Вертков, Дарья Юрская, Роман Феодори и другие.

Молочников сказал РИА Новости, что он создавал пьесу на основе огромного количества материала о революции — исторического, публицистического, литературного. "Талантливейшие артисты сделали возможным эту очень сложную конструкцию", — подчеркнул он.