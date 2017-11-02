Лондон глазами французов: выставка импрессионистов откроется в Tate Britain

ЛОНДОН, 2 ноя – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Выставка произведений французских импрессионистов открывается в четверг в галерее Tate Britain, в экспозиции более 100 работ всемирно известных художников, которые во время или после франко-прусской войны 1870-1871 годов эмигрировали в Лондон.

Клод Моне

"Выставка "Импрессионисты в Лондоне, французские художники в изгнании (1870-1904)" – рассказывает историю жизни и творчества французских художников, которые оставили Париж после франко-прусской войны 1870 и приехали в Лондон. Выставка рассматривает их творчество с точки зрения контактов, которые они завязывали здесь и развивали, а также показывает, как по-разному они видели и изображали Лондон. В том числе такие художники, как Писсарро и Моне – Писсарро вдохновлялся лондонскими предместьями, а Моне писал Темзу. Другие французские художники, такие как Джеймс Тиссо, писали картины из жизни лондонского высшего общества", — рассказала РИА Новости куратор выставки Элизабет Джеклин.

Автор знаменитого цикла масляных живописных полотен "Кувшинки" Клод Моне приехал в Лондон в 1870 году. Вместе с другим первопроходцем в импрессионизме — Камилем Писсарро — он познакомился в Лондоне с торговцем живописью Полем Дюран-Руэлем, который купил множество полотен Моне. Дюран-Руэль сам переехал в Лондон, спасаясь от вторгнувшейся в Париж прусской армии, но уже к концу 1870 года сумел открыть в столице собственную галерею.

В экспозицию включены выдержки из писем Моне жене, который жаловался на непривычную погоду и климат, которые очень трудно уловить на холсте. Художник снимал две комнаты в отеле "Савой", в одной из которых жил, а вторую использовал под студию. Работал Клод Моне по утрам на мосту Ватерлоо, а по вечерам – на набережной с видом на мост Чаринг-Кросс. С начала 1900 Моне пишет парламент, используя для работы террасу больницы Святого Фомы, в 1901 году художник возвращается обратно во Францию.

"Думаю, что "парламентский цикл" — это один из самых главных циклов в творчестве Моне, тот к которому он возвращался. Он был в Лондоне с 1870 по 1871 год, а затем вернулся во Францию и почувствовал, что что-то не закончил в Лондоне", — рассказала Джеклин.

В 1904 году Дюран-Руэль выставил 37 "Видов на Темзу" Моне в Париже, это считается самой успешной прижизненной выставкой живописца, который надеялся показать свои работы и в Лондоне, но этот проект при жизни художника не осуществился.

В экспозиции выставлена знаменитая работа Моне "Темза у Вестминстера" — она находится в собственности лондонской Национальной галереи, портрет миссис Моне на диване – "Медитация", а также цикл "речных" — работ художника – это виды на здание парламента и Темзу в разное время суток, а также картины цикла "Мост Чаринг-Кросс". Полотна для выставки предоставил парижский музей "Орсе", музей живописи немецкого города Крефельд, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Бруклинский музей.

Писсаро, Далу и Легро

По словам Джеклин, выбрать из экспозиции какую-то одну картину или произведение очень трудно. "Мне самой очень нравится картина Писсарро "Вид на сады в Кью", картину, которую мы показываем впервые, для меня это очень волнительно", — говорит она. Это картина из музея "Орсе".

Писсарро приехал в Лондон примерно в одно время с Моне, его парижское жилье было занято прусскими солдатами, большинство картин уничтожено. В Лондоне Писаро был очарован садами – свидетельство тому – это виды на сады Кью, "Церковь Святой Анны в Кью", "Зелень Кью", "Кью в день "банковских каникул". Не меньше, чем Моне Писсарро интересовал мост Чаринг Кросс.

Помимо этого на выставке будут в том числе скульптуры Жюля Далу, ему пришлось эмигрировать, потому что его обвиняли в участии в Парижской коммуне; работы Альфонса Легро и картины из жизни аристократии кисти Джеймса Тиссо.

Во время войны и период Парижской коммуны убежища в Лондоне искали, по крайней мере, около 3,3 тысячи французов. В дни "кровавой недели" в Париже по разным подсчетам погибло около 20 тысяч человек. Въездных ограничений, отмечается в материалах выставки, не было — приехать и остаться в Англии мог любой, независимо от своей национальности, включая политических эмигрантов.