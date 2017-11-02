Лондон глазами французов: выставка импрессионистов откроется в Tate Britain

ЛОНДОН, 2 ноя – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Выставка произведений французских импрессионистов открывается в четверг в галерее Tate Britain, в экспозиции более 100 работ всемирно известных художников, которые во время или после франко-прусской войны 1870-1871 годов эмигрировали в Лондон.
Клод Моне
В экспозицию включены выдержки из писем Моне жене, который жаловался на непривычную погоду и климат, которые очень трудно уловить на холсте. Художник снимал две комнаты в отеле "Савой", в одной из которых жил, а вторую использовал под студию. Работал Клод Моне по утрам на мосту Ватерлоо, а по вечерам – на набережной с видом на мост Чаринг-Кросс. С начала 1900 Моне пишет парламент, используя для работы террасу больницы Святого Фомы, в 1901 году художник возвращается обратно во Францию.
"Думаю, что "парламентский цикл" — это один из самых главных циклов в творчестве Моне, тот к которому он возвращался. Он был в Лондоне с 1870 по 1871 год, а затем вернулся во Францию и почувствовал, что что-то не закончил в Лондоне", — рассказала Джеклин.
В экспозиции выставлена знаменитая работа Моне "Темза у Вестминстера" — она находится в собственности лондонской Национальной галереи, портрет миссис Моне на диване – "Медитация", а также цикл "речных" — работ художника – это виды на здание парламента и Темзу в разное время суток, а также картины цикла "Мост Чаринг-Кросс". Полотна для выставки предоставил парижский музей "Орсе", музей живописи немецкого города Крефельд, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Бруклинский музей.
Писсаро, Далу и Легро
Писсарро приехал в Лондон примерно в одно время с Моне, его парижское жилье было занято прусскими солдатами, большинство картин уничтожено. В Лондоне Писаро был очарован садами – свидетельство тому – это виды на сады Кью, "Церковь Святой Анны в Кью", "Зелень Кью", "Кью в день "банковских каникул". Не меньше, чем Моне Писсарро интересовал мост Чаринг Кросс.
Во время войны и период Парижской коммуны убежища в Лондоне искали, по крайней мере, около 3,3 тысячи французов. В дни "кровавой недели" в Париже по разным подсчетам погибло около 20 тысяч человек. Въездных ограничений, отмечается в материалах выставки, не было — приехать и остаться в Англии мог любой, независимо от своей национальности, включая политических эмигрантов.