В Чувашии после реконструкции открыли здание республиканского госархива

ЧЕБОКСАРЫ, 1 ноя — РИА Новости. Обновленное здание Государственного исторического архива Чувашской Республики открыли в среду в Чебоксарах; на реконструкцию здания архива власти региона выделили более 102 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации главы Чувашии.

Открытие реконструированного здания архива приурочено к столетию Государственной архивной службы России и 95-летию архивной службы Чувашской Республики.

"Архив — носитель памяти, нашей истории. Беречь документальные богатства Чувашии — важнейшая задача", — сказал на церемонии открытия глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Он добавил, что ранее проблемой архивной отрасли региона было отсутствие дополнительных стеллажных площадей для хранения документов. Сейчас в помещениях архива созданы комфортные условия для работы архивистов и посетителей

В свою очередь, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов отметил, что новые здания для хранения национальной памяти появляются в России нечасто.

"Открытие здания Государственного исторического архива Чувашской Республики — важное событие в истории архивного дела региона и страны. Небольшая республика, имеющая богатые исторические традиции, сама нашла средства, чтобы обеспечить прекрасные условия для работы архивистов", — привели в пресс-службе слова Артизова.

Государственный исторический архив Чувашской Республики является крупнейшим архивным учреждением региона. Здесь хранятся документальные источники по истории Чувашии, начиная с XVII века.

Среди них — уникальные экземпляры рукописных книг, списки с царских грамот, ревизские сказки, дела жертв политических репрессий, личные документы Героев Советского Союза, выдающихся деятелей культуры, здравоохранения, науки.

С 2015 года на улучшение материально-технической базы архивных учреждений власти региона выделили из республиканского бюджета порядка 170 миллионов рублей.

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