Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Сергей Кудрявцев

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российский актер Сергей Кудрявцев скончался на 57-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета.

Точная причина смерти артиста не разглашается. Прощание с Кудрявцевым пройдет в пятницу в 12 часов в театре имени Ленсовета.

Сергей Кудрявцев выступал в театре имени Ленсовета с 2005 года. Он также известен по ролям в таких фильмах и телесериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Ментовские войны".