Еще один актер обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны американской кинозвезды Кевина Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.

По словам Кавазоса, случаи домогательства произошли во время его работы в лондонском театре "Олд Вик", художественным руководителем которого Спейси был с 2004 по 2015 год.

"Те, кто встречался с ним (Спейси) в театре "Олд Вик", знают, что есть множество других людей, которые, возможно, наберутся смелости рассказать об этом (домогательствах) в ближайшие дни и недели. Не удивлюсь, если их число сравнится с обвинителями Вайнштейна", — написал Кавазос в Facebook.

Театр "Олд Вик" уже сообщил, что соберет информацию о поведении своего бывшего худрука. Руководители театра призвали действующих и бывших работниках сообщать о фактах такого поведения по специальному адресу, гарантируя принцип конфиденциальности в отношении чувствительной информации.

Скандал вокруг американского актера начался после заявления звезды серила Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его.

Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться в том, что у него были отношения с мужчинами.