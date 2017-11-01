Еще один актер обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны американской кинозвезды Кевина Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.
"Те, кто встречался с ним (Спейси) в театре "Олд Вик", знают, что есть множество других людей, которые, возможно, наберутся смелости рассказать об этом (домогательствах) в ближайшие дни и недели. Не удивлюсь, если их число сравнится с обвинителями Вайнштейна", — написал Кавазос в Facebook.
Театр "Олд Вик" уже сообщил, что соберет информацию о поведении своего бывшего худрука. Руководители театра призвали действующих и бывших работниках сообщать о фактах такого поведения по специальному адресу, гарантируя принцип конфиденциальности в отношении чувствительной информации.
Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться в том, что у него были отношения с мужчинами.