Создатели сериала "Троцкий" надеются, что он привлечет молодую аудиторию

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Создатели сериала "Троцкий", премьера которого состоится 6 ноября, надеются, что проект привлечет молодую аудиторию, поскольку они старались сделать образ главного героя понятным и близким им, сообщил журналистам во вторник гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Выход сериала "Троцкий" приурочен к столетию Октябрьской революции. Главную роль в проекте исполнил Константин Хабенский, также на экране появятся Ольга Сутулова, Максим Матвеев, Евгений Стычкин и другие. Мировая премьера картины состоялась на международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM в середине октября.

"Мы понимали, что тема столетия Октябрьской революции очевидная, с другой стороны, понимали, что гиперинтереса у аудитории проговаривание этих событий не вызывает. Мы решили, что, безусловно, надо выбрать в качестве героя не Ленина, а "исполнительного продюсера" революции – Льва Троцкого. Мы рассчитываем, что молодежная аудитория должна посмотреть, мы представляли героя, который ей может быть понятен и близок", — сказал Эрнст.

По словам продюсера сериала Александра Цекало, создатели картины хотели рассказать о событиях столетней давности через судьбу такого яркого героя, как Троцкий. Премьера первого эпизода восьмисерийного сериала на Первом канале состоится 6 ноября.