Дочь рассказала об улучшении здоровья госпитализированного актера Кокшенова

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Лечение актера Михаила Кокшенова будет долгим, однако в состоянии его здоровья наметились улучшения, рассказала РИА Новости дочь артиста Алевтина Вокрош.

Ранее 81-летний Кокшенов был доставлен в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт, 26 октября актера перевели в ЦКБ №1.

"Папу лечат и лечат хорошо. Наблюдаются некоторые улучшения, но вы же понимаете, что это надолго — инсульт, возраст – и непредсказуемо во все стороны ", — рассказала Вокрош.

По ее словам, рядом с актером находится его супруга. "Она говорит, что он ее узнает, улыбается ей", — пояснила дочь.

Актер и режиссер Михаил Кокшенов известен своими яркими, характерными ролями в фильмах "Женя, Женечка и "катюша", "Спортлото 82", "Самая обаятельная и привлекательная".