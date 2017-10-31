Актер Ларс Айдингер рассказал, что розыгрыш пранкеров сильно его обидел

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Немецкого актера Ларса Айдингера, который исполнил роль Николая II в фильме "Матильда", сильно обидел розыгрыш пранкеров, разговаривавших с ним от имени режиссера Кирилла Серебренникова.

Пранкеры разговаривали с Айдингером от имени Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом. В разговоре с ними актер согласился сыграть Серебренникова, а также назвал депутата Госдумы от "Единой России" Наталью Поклонскую привлекательной женщиной. Разговор состоялся в сентябре, в то же самое время, когда Айдингер разместил в своем Instagram письмо, которое Серебренников якобы передал ему во время поездки в Германию. Немецкий актер утверждал, что режиссер попросил его опубликовать послание, если он будет арестован. Позже стало известно, что от имени режиссера с Айдингером говорили пранкеры.

"Они очень сильно обидели меня, они обидели Кирилла. Это совсем не смешно, я не отношусь к этому как к пранку, розыгрышу, это неподходящее слово для того, что они сделали. В данном случае мое чувство юмора никак не отзывается", — сказал РИА Новости Айдингер.

По его словам, пранкеры "играют с эмоциями людей без определенной цели". "И они ставят меня в такую позицию, что выводят меня на политическое поле, показывают, что я против системы, что совсем не так. По крайней мере, не так, как они бы хотели. Один из них недавно написал мне и предложил дать ему интервью", — подчеркнул актер, отметив, что отказался, так как "не разговаривает с этими людьми".

Фильм Алексея Учителя рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская просила Генпрокуратуру проверить картину.