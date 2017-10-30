Хотиненко намерен сделать полнометражный фильм из сериала "Демон революции"

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Режиссер Владимир Хотиненко планирует сделать двухчасовую полнометражную картину "Демон революции" из одноименного восьмисерийного телефильма, показ которого стартует в эфире канала "Россия" 5 ноября и приурочен к 100-летию революции.

"Я хочу сделать полнометражный двухчасовой фильм из сериала, материалов у меня много", — сказал Хотиненко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в понедельник.

Режиссер отметил, что снимая фильм про Октябрьскую революцию и ее серого кардинала Александра Парвуса, он чувствовал себя человеком, "бегущим по лезвию бритвы".

"Тема очень интересная, но опасная. Меня не пугает вопрос дискуссионности, это архиважный вопрос — снять сейчас картину про фигуру такой величины, как Парвус… Картина сложная, наверное, самая сложная из того, что я делал", — сказал Хотиненко.

Действие сериала разворачивается в 1915-1917 годах. В период Первой мировой войны теоретик марксизма Александр Парвус успешно проводит переговоры с министром иностранных дел Германской империи Готлибом фон Яговом, и немецкое правительство выделяет лично Парвусу деньги для организации революции в Российской империи. Парвус организует возвращение в Россию лидера большевиков Владимира Ленина. Планам Парвуса противостоит агент императорской контрразведки Алексей Мезенцев.

Роль Парвуса исполнил Федор Бондарчук, в роли Ленина – Евгений Миронов, в фильме также снимались Виктория Исакова, Александр Балуев, Паулина Андреева и другие.