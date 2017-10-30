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Культура

В Индии пройдут "Дни российского кино"

12:3130.10.2017
(обновлено: 12:33 30.10.2017)
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© РИА Новости / Артем ЖитеневПерейти в фотобанкБабина со старой кинопленкой. Архивное фотоБабина со старой кинопленкой. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 окт – РИА Новости. Третий кинофорум "Дни российского кино" пройдет в Индии 10-28 ноября, впервые мероприятие охватит сразу три города страны, в том числе столичный Дели, говорится в пресс-релизе продюсерской компании "Синемарус", выступающей организатором форума.

Астана. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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"Дни российского кино" пройдут в Индии в третий раз. Впервые форум был проведен в 2015 году, после чего был упомянут в совместном заявлении лидеров Индии и России Нарендры Моди и Владимира Путина по итогам переговоров в Гоа в октябре 2016 года. Первые два мероприятия проводились в столице Болливуда Мумбаи, в текущем году организаторы решили расширить географию, включив в программу Дели и Панаджи, штат Гоа.

"Учитывая успешный опыт прошлых лет, знаменательную дату в отношениях двух стран и направление международной политики России, масштаб третьего фестиваля станет значительно шире", — говорится в пресс-релизе, где также напоминают, что прошлогодний форум посетили более 6 тысяч человек.

Актриса Синтун Яо, занятая в фильме Вий - 2. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В Дели 10 ноября состоится торжественная церемония открытия кинофорума. В мероприятии, как ожидается, примет участие министр культуры РФ Владимир Мединский, посол России в Индии Николай Кудашев, а также ведущие представители российского и индийского кинематографа. Фильмом открытия станет драма "Большой", которую представит режиссер Валерий Тодоровский.

Кроме того, 11-12 ноября делийские зрители смогут увидеть историческую драму "Анна Каренина. История Вронского", комедию "Яна+Янко", мировую премьеру режиссерского дебюта композитора Алексея Рыбникова "Дух Соноры", "Жизнь впереди" Карена Оганесяна и другие премьеры 2017 года, сообщили организаторы форума.

Актер Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Форум продолжится в Мумбаи, где зрители увидят фантастический блокбастер "Притяжение", анимационный фильм "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", космическую драму "Время первых" и комедию "Кухня. Последняя битва". Наконец, в Панаджи форум будет проходить "на полях" 48-го Индийского международного кинофестиваля (IFFI). В его внеконкурсной программе будут представлены российские фильмы "Жги!", "Заложники" и "Теснота". Отечественная картина "Нелюбовь" Андрея Звягинцева станет участницей основного конкурса, а известный российский кинооператор Владислав Опельянц приглашен в жюри IFFI-48.

"Дни российского кино" в Индии нацелены на развитие новых связей с творческой и экономической элитой страны, укрепление сотрудничества в области киноиндустрии, а также расширение культурного обмена и формирование — языком кино — положительного образа России как стратегического партнера Индии", — заявили организаторы.

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