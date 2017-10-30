Пиотровский рассказал, какие соглашения подпишут музеи на Культурном форуме

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Подписание соглашения между Международным советом музеев (ИКОМ) и Союзом музеев России пройдет в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге, также будет принят совместный документ с Сирией, рассказал журналистам в понедельник глава Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Шестой Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября. Традиционными площадками форума являются Эрмитаж, Этнографический музей, цирк, Мариинский театр, а также другие театры, выставочные пространства и музеи.

"Мы проведем собрание Союза музеев России, мы проведем такую акцию Союза музеев России и ИКОМ, мы примем друг друга в участники, чтобы лучше координировать все наши дела", — сказал Пиотровский.

Он отметил, что также сирийской стороне будет передана модель Пальмиры, которую создал Эрмитаж, а также с ними будет подписано соглашение. При этом главными темами музейной секции станут сохранность и доступность культурного наследия.

"Также берем две экстремальные стороны — сохранение культурного наследия во время военных конфликтов и революций, и другая — работа с людьми с особыми потребностями", — добавил Пиотровский.

В свою очередь художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин уточнил, что во время форума будут подписаны соглашения — меморандум о Русских сезонах в Милане в 2018 году между Александринским театром и "Пикколо-театро", а также между Александринкой и Национальной пекинской оперой о постановке "Евгения Онегина".

"Это очень интересный проект, впервые мы на это идем", — добавил он, заметив, что также будет осуществлен совместный проект "Братья Карамазовы" между Финляндией, Венгрией и Россией.