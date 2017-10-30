"Я решил жить как гей". Кевин Спейси признался в гомосексуализме

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Знаменитый американский актер, обладатель двух Оскаров Кевин Спейси признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Мои самые близкие люди знают, что у меня были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. На протяжении всей моей жизни я любил мужчин и вступал с ними в романтические отношения, и сейчас я решил жить как гей", — написал он в Twitter.

Поводом для каминг-аута стали обвинения в сексуальных домогательствах в его адрес от актера Энтони Рэппа, известного по сериалу Star Trek. Рэпп сообщил, что в 1980-х годах Спейси пригласил его на вечеринку к себе домой, а когда гости разошлись, пытался его соблазнить.

Спейси признался, что не помнит об этой встрече, но отметил, что если подобное действительно произошло, он приносит искренние извинения. Актер добавил, что очень уважает Рэппа и "в ужасе от этой истории".

Вместе с тем, Спейси признался, что именно она побудила его "поговорить о других вещах", связанных с его жизнью.

Кевин Спейси известен ролями в таких фильмах, как "Красота по-американски", "Жизнь Дэвида Гейла", "Подозрительные лица", "Семь" и многих других, а также по сериалу "Карточный домик".

Скандал с домогательствами

Рэпп сделал заявление на фоне недавних скандалов, связанных с изнасилованиями и сексуальными домогательствами, в центре которых оказались известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии.

Все началось с того, что одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки голливудских актрис, в том числе Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

Кроме Вайнштейна обвинения коснулись американского режиссера Джеймса Тобэка, амеркианского фэшн-фотографа Терри Ричардсона и даже британского комика Бенни Хилла.