"Я решил жить как гей". Кевин Спейси признался в гомосексуализме

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Знаменитый американский актер, обладатель двух Оскаров Кевин Спейси признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
"Мои самые близкие люди знают, что у меня были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. На протяжении всей моей жизни я любил мужчин и вступал с ними в романтические отношения, и сейчас я решил жить как гей", — написал он в Twitter.
Поводом для каминг-аута стали обвинения в сексуальных домогательствах в его адрес от актера Энтони Рэппа, известного по сериалу Star Trek. Рэпп сообщил, что в 1980-х годах Спейси пригласил его на вечеринку к себе домой, а когда гости разошлись, пытался его соблазнить.
Вместе с тем, Спейси признался, что именно она побудила его "поговорить о других вещах", связанных с его жизнью.
Кевин Спейси известен ролями в таких фильмах, как "Красота по-американски", "Жизнь Дэвида Гейла", "Подозрительные лица", "Семь" и многих других, а также по сериалу "Карточный домик".
Скандал с домогательствами
Рэпп сделал заявление на фоне недавних скандалов, связанных с изнасилованиями и сексуальными домогательствами, в центре которых оказались известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии.
Все началось с того, что одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки голливудских актрис, в том числе Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.
Кроме Вайнштейна обвинения коснулись американского режиссера Джеймса Тобэка, амеркианского фэшн-фотографа Терри Ричардсона и даже британского комика Бенни Хилла.