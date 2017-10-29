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Культура

Театр имени Маяковского отмечает 95-летний юбилей

16:5029.10.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМосковский академический театр имени В.Маяковского. Архивное фотоМосковский академический театр имени В.Маяковского. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Прославленный академический театр им. Маяковского, в котором творили такие мастера, как Всеволод Мейерхольд, Николай Охлопков, Андрей Гончаров, отмечает в воскресенье свое 95-летие.

Михаил Филиппов и Расми Джабраилов во время сбора труппы Московского академического театра имени Владимира Маяковского в Москве. 29 августа 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В театре имени Маяковского поделились планами на новый сезон
Свой день рождения маяковцы решили отметить внутри театра и устроить камерный домашний праздник, который объединит весь коллектив, главным событием станет традиционный театральный капустник, сообщили в пресс-службе театра, возглавляемого известным режиссером Миндаугасом Карбаускисом. В этом году у театра появилась своя мастерская в ГИТИСе — Карбаускис набрал актерский курс, студенты которого примут активное участие в сегодняшнем вечере.

Сейчас, пока идут последние приготовления к праздничному вечеру, театр получает поздравительные телеграммы со всего мира. Но самые трогательные — от маяковцев, в разное время работавших в этом театре.

"Театр Маяковского — это моя работа, мой дом, моя жизнь, — сказала РИА Новости народная артистка СССР Светлана Немоляева. — Я пришла сюда прямо из института в 1959 году. За мою жизнь в театре, а я здесь уже 58 лет, были разные режиссеры, разные ситуации, но у меня никогда не возникало мысли покинуть театр и связать свою судьбу с другим. Маяковка стала моим родным домом, хотя и со своими, как говорится у Гоголя, "пригорками и ручейками". Были хорошие полосы, счастливые, были и драматические. Были и необыкновенные победы, которые давали осознание того, что твоя жизнь в театре проходит не зря. И это, конечно, спектакли-шедевры Охлопкова и Гончарова".

Актриса пожелала театру сохранять творческий подъем, который в нем всегда был при любых обстоятельствах. И чтобы в нем была доброжелательная атмосфера, чтобы труппа не была "террариумом единомышленников", а славной хорошей семьей.

Театр Наций. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Первым моим впечатлением от театра имени Маяковского стал спектакль "Дети Ванюшина" в постановке Андрея Александровича Гончарова, — рассказал народный артист РФ Игорь Костолевский. — Спектакль произвел на меня фантастическое впечатление. Там играли великие артисты: Евгений Леонов, Саша Лазарев, Светлана Немоляева, Татьяна Карпова, Галина Анисимова и, уже потом, Наташа Гундарева. И, конечно, ошеломил Армен Джигарханян — абсолютно великий артист. Я просто дар речи потерял от того, что он творил на сцене. Это была моя первая встреча с театром, которая продолжается вот уже 45 лет".

По словам артиста, с приходом Карбаускиса театр вышел на какой-то новый виток, в нем поменялась атмосфера. "Наш театр очень интеллигентный, в нем нет склок, ссор. И в этом тоже большая заслуга главного режиссера, который строит работу в театре так, что артистам некогда заниматься ерундой. Рад, что последние спектакли театра обрели всероссийскую известность, стали обладателями премии "Золотая Маска". Спектакли "Изгнание", "Русский роман" пользуются большим успехом", — отметил Костолевский.

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