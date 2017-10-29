Театр имени Маяковского отмечает 95-летний юбилей

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Прославленный академический театр им. Маяковского, в котором творили такие мастера, как Всеволод Мейерхольд, Николай Охлопков, Андрей Гончаров, отмечает в воскресенье свое 95-летие.
Сейчас, пока идут последние приготовления к праздничному вечеру, театр получает поздравительные телеграммы со всего мира. Но самые трогательные — от маяковцев, в разное время работавших в этом театре.
"Театр Маяковского — это моя работа, мой дом, моя жизнь, — сказала РИА Новости народная артистка СССР Светлана Немоляева. — Я пришла сюда прямо из института в 1959 году. За мою жизнь в театре, а я здесь уже 58 лет, были разные режиссеры, разные ситуации, но у меня никогда не возникало мысли покинуть театр и связать свою судьбу с другим. Маяковка стала моим родным домом, хотя и со своими, как говорится у Гоголя, "пригорками и ручейками". Были хорошие полосы, счастливые, были и драматические. Были и необыкновенные победы, которые давали осознание того, что твоя жизнь в театре проходит не зря. И это, конечно, спектакли-шедевры Охлопкова и Гончарова".
Актриса пожелала театру сохранять творческий подъем, который в нем всегда был при любых обстоятельствах. И чтобы в нем была доброжелательная атмосфера, чтобы труппа не была "террариумом единомышленников", а славной хорошей семьей.
По словам артиста, с приходом Карбаускиса театр вышел на какой-то новый виток, в нем поменялась атмосфера. "Наш театр очень интеллигентный, в нем нет склок, ссор. И в этом тоже большая заслуга главного режиссера, который строит работу в театре так, что артистам некогда заниматься ерундой. Рад, что последние спектакли театра обрели всероссийскую известность, стали обладателями премии "Золотая Маска". Спектакли "Изгнание", "Русский роман" пользуются большим успехом", — отметил Костолевский.