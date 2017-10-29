Умер дизайнер костюма Дарта Вейдера

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Джон Молло, британский художник по костюмам, который придумал костюм Дарта Вейдера и других главных героев киноэпопеи "Звездные войны", скончался в возрасте 86 лет, сообщает издание Times.

По информации издания, Молло скончался 25 октября из-за последствий сосудистой деменции.

Молло впервые встретился с автором "Звездных войн" Джорджем Лукасом в 1975 году, чтобы обсудить работу над "неназванным научно-фантастическим фильмом". Впоследствии Молло был принят на работу в качестве дизайнера костюмов и одел многих главных персонажей киносаги — Дарта Вейдера, Лею Органу, Хана Соло, Оби-Вана Кеноби и штурмовиков.

На создание костюмов у Молло было всего три месяца, пишет издание. "Для Дарта Вейдера мне пришлось идти в три отдела (торгового центра — ред.) — церковный отдел за рясой, отдел современной одежды за мотоциклетным костюмом и в военный отдел за немецким шлемом и противогазом. Мы слепили это все вместе, и получился Дарт Вейдер", — приводит издание воспоминания Молло.

За фильм 1977 года "Эпизод IV: Новая надежда" Молло получил Оскар за лучший дизайн костюмов. Также дизайнер работал над костюмами к фильмам режиссеров Ридли Скотта, Хью Хадсона и других.

"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы.