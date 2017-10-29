Умер дизайнер костюма Дарта Вейдера

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Джон Молло, британский художник по костюмам, который придумал костюм Дарта Вейдера и других главных героев киноэпопеи "Звездные войны", скончался в возрасте 86 лет, сообщает издание Times.
По информации издания, Молло скончался 25 октября из-за последствий сосудистой деменции.
Молло впервые встретился с автором "Звездных войн" Джорджем Лукасом в 1975 году, чтобы обсудить работу над "неназванным научно-фантастическим фильмом". Впоследствии Молло был принят на работу в качестве дизайнера костюмов и одел многих главных персонажей киносаги — Дарта Вейдера, Лею Органу, Хана Соло, Оби-Вана Кеноби и штурмовиков.
На создание костюмов у Молло было всего три месяца, пишет издание. "Для Дарта Вейдера мне пришлось идти в три отдела (торгового центра — ред.) — церковный отдел за рясой, отдел современной одежды за мотоциклетным костюмом и в военный отдел за немецким шлемом и противогазом. Мы слепили это все вместе, и получился Дарт Вейдер", — приводит издание воспоминания Молло.
За фильм 1977 года "Эпизод IV: Новая надежда" Молло получил Оскар за лучший дизайн костюмов. Также дизайнер работал над костюмами к фильмам режиссеров Ридли Скотта, Хью Хадсона и других.
"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы.
Знаменитая фраза напутствия джедаев на английском языке пишется так: May the force be with you. Английское слово may может значить название месяца - май, а слово force (сила) произносится почти так же, как слово fourth (четвертый).
На самом деле первый фильм киноэпопеи вышел в свет 25 мая 1977 года и в 2007 году городской совет Лос-Анджелеса даже объявил именно эту дату официальным Днем Звездных войн, однако фанаты оказались непреклонны и продолжают праздновать 4 мая.
День "Звездных войн" стал настолько популярным, что следующий день, 5 мая, в шутку стали называть "Месть Пятого" (по-английски Revenge of the fifth) — в честь третьего эпизода саги, носящего название "Месть ситхов" (Revenge of the Sith). Каламбур построен на сходстве в звучании слов fifth и Sith.
При этом, если 5 мая фанаты чествуют Владык ситхов и переходят на темную сторону силы, то на следующий день, 6 мая (fifth-Sith-sixth - работает все тот же каламбур) отмечается день реванша светлой стороны - "Месть шестого".
На сегодняшний день культовая космическая эпопея включает в себя восемь кинофильмов саги, два фильма антологии, а также сериалы, книги, мультфильмы, комиксы и видеоигры, созданные в рамках единой фантастической вселенной, задуманной Джорджем Лукасом.
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.