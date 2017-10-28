Алексей Учитель назвал возможную дату премьеры фильма "Цой"

БЕРЛИН, 28 окт — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель рассказал РИА Новости, что фильм "Цой" про смерть лидера группы "Кино" Виктора Цоя может выйти в прокат в 2019 году.

"Весной я начну пробы актерские, начну подготовку, летом буду снимать, и, думаю, что в 2019 году он выйдет", — сказал Учитель.

По его словам, идея фильма пришла ему в голову еще шесть лет назад, и он ждал, когда созреет для того, чтобы сделать картину. "Эта история давняя, я наблюдал ее воочию, когда случилась трагедия, выезжал на место, где все это происходило", — добавил собеседник агентства.

Ранее фонд кино поддержал 35 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, в числе которых был фильм Учителя "Цой".

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Он возвращался с ночной рыбалки в Юрмалу за рулем "Москвича". Машина Цоя врезалась в рейсовый пассажирский автобус "Икарус". По версии следствия, певец уснул за рулем.