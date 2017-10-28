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Культура

Алексей Учитель назвал возможную дату премьеры фильма "Цой"

12:4328.10.2017
(обновлено: 12:45 28.10.2017)
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© Фото : Казахфильм, 1988Виктор Цой. Архивное фотоВиктор Цой. Архивное фото
© Фото : Казахфильм, 1988

БЕРЛИН, 28 окт — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель рассказал РИА Новости, что фильм "Цой" про смерть лидера группы "Кино" Виктора Цоя может выйти в прокат в 2019 году.

Кадр из фильма Игла (1988)
© Фото : Казахфильм, 1988
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"Весной я начну пробы актерские, начну подготовку, летом буду снимать, и, думаю, что в 2019 году он выйдет", — сказал Учитель.

По его словам, идея фильма пришла ему в голову еще шесть лет назад, и он ждал, когда созреет для того, чтобы сделать картину. "Эта история давняя, я наблюдал ее воочию, когда случилась трагедия, выезжал на место, где все это происходило", — добавил собеседник агентства.

Ранее фонд кино поддержал 35 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, в числе которых был фильм Учителя "Цой".

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Он возвращался с ночной рыбалки в Юрмалу за рулем "Москвича". Машина Цоя врезалась в рейсовый пассажирский автобус "Икарус". По версии следствия, певец уснул за рулем.

"Когда-то ты был битником": Цой и другие герои 80-х глазами Игоря Мухина
© Фото : Игорь МухинВиктор Цой, Москва, 1986.Виктор Цой, Москва, 1986
© Фото : Игорь Мухин
Виктор Цой, Москва, 1986.
© Фото : Игорь МухинВиктор Цой, Москва, 1986.Виктор Цой, Москва, 1986
© Фото : Игорь Мухин
Виктор Цой, Москва, 1986.
© Фото : Игорь МухинАлла Пугачева, Москва, 1990.Алла Пугачева, Москва, 1990
© Фото : Игорь Мухин
Алла Пугачева, Москва, 1990.
© Фото : Игорь МухинПетр Мамонов, Москва, 1990.Петр Мамонов, Москва, 1990
© Фото : Игорь Мухин
Петр Мамонов, Москва, 1990.
© Фото : Игорь Мухин"Мамонов и Алексей", Москва, 1990.Мамонов и Алексей, Москва, 1990
© Фото : Игорь Мухин
"Мамонов и Алексей", Москва, 1990.
© Фото : Игорь МухинОлег Гаркуша "АукцЫон", Ленинград, 1986.Олег Гаркуша АукцЫон, Ленинград, 1986
© Фото : Игорь Мухин
Олег Гаркуша "АукцЫон", Ленинград, 1986.
© Фото : Игорь МухинЮрий Шевчук, концерт "ДДТ" на фирме "Мелодия", Москва, 1987.Юрий Шевчук, концерт ДДТ на фирме Мелодия, Москва, 1987
© Фото : Игорь Мухин
Юрий Шевчук, концерт "ДДТ" на фирме "Мелодия", Москва, 1987.
© Фото : Игорь МухинБорис Гребенщиков, Ленинград, 1986.Борис Гребенщиков, Ленинград, 1986
© Фото : Игорь Мухин
Борис Гребенщиков, Ленинград, 1986.
© Фото : Игорь МухинПаук, Воробей и Ко, Москва, 1985.Паук, Воробей и Ко, Москва, 1985
© Фото : Игорь Мухин
Паук, Воробей и Ко, Москва, 1985.
© Фото : Игорь МухинАлександр "Рикошет" Аксенов, Константин Кинчев и Евгений Федоров, Ленинград, 1986.Александр Рикошет Аксенов, Константин Кинчев и Евгений Федоров, Ленинград, 1986
© Фото : Игорь Мухин
Александр "Рикошет" Аксенов, Константин Кинчев и Евгений Федоров, Ленинград, 1986.
© Фото : Игорь МухинВильнюс, 1987.Вильнюс, 1987
© Фото : Игорь Мухин
Вильнюс, 1987.
© Фото : Игорь МухинИз проекта "Советские монументы 1988-2000".Из проекта Советские монументы 1988-2000
© Фото : Игорь Мухин
Из проекта "Советские монументы 1988-2000".
© Фото : Игорь МухинИз проекта "Советские монументы 1988-2000".Из проекта Советские монументы 1988-2000
© Фото : Игорь Мухин
Из проекта "Советские монументы 1988-2000".
© Фото : Игорь МухинИз проекта "Советские монументы 1988-2000".Из проекта Советские монументы 1988-2000
© Фото : Игорь Мухин
Из проекта "Советские монументы 1988-2000".
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