В Германии прошла премьера фильма "Матильда"

БЕРЛИН, 28 окт — РИА Новости. Немецкая премьера фильма Алексея Учителя "Матильда" прошла в Берлине в пятницу в культурном центре KulturBrauerei, фильм зрителям представил сам режиссёр и немецкие актёры, принявшие участие в съёмках.
Он выразил надежду, что зрители будут оценивать фильм, исходя из его художественных особенностей, а не по скандалу, который его сопровождал.
Впервые зрителям картину представляли немецкие актёры, которые не решились приехать на российскую премьеру, опасаясь за свою безопасность. Ларс Айдингер, неоднократный номинант Германской кинопремии и Германской телепремии, исполнил главную роль Николая II, императрицу Александру Федоровну сыграла немецкая театральная актриса Луиза Вольфрам, а драматург Томас Остермайер попробовал себя в актёрской профессии в роли немецкого учёного.
Актёры отметили, что находятся в абсолютном шоке из-за скандала, который развернулся вокруг фильма в России. Однако, по словам Айдингера, вся эта шумиха сделала "Матильде" хорошую рекламу. Учитель в свою очередь подчеркнул, что идея о том, что церковь может указывать людям, что смотреть, а что нельзя, "отвратительна и невозможна".
Прокатчиками "Матильды" в Германии выступили Kinostar и проект Kino.Kartina.TV, учрежденный немецкой компанией Kartina Digital GmbH. Помимо показа в Берлине картина также будет показана в более чем 80 кинозалах в Гамбурге, Франкфурте, Дрездене и других крупных городах Германии. Дата официального начала проката — 29 октября.