В Германии прошла премьера фильма "Матильда"

БЕРЛИН, 28 окт — РИА Новости. Немецкая премьера фильма Алексея Учителя "Матильда" прошла в Берлине в пятницу в культурном центре KulturBrauerei, фильм зрителям представил сам режиссёр и немецкие актёры, принявшие участие в съёмках.

"Для меня это дни такого счастья, потому что первая премьера была в Мариинском театре, потом в кинотеатре в Москве и вот теперь в Берлине. Для меня это особый момент, потому что впервые в моей картине снялись немецкие актёры", — сказал Учитель.

Он выразил надежду, что зрители будут оценивать фильм, исходя из его художественных особенностей, а не по скандалу, который его сопровождал.

Впервые зрителям картину представляли немецкие актёры, которые не решились приехать на российскую премьеру, опасаясь за свою безопасность. Ларс Айдингер, неоднократный номинант Германской кинопремии и Германской телепремии, исполнил главную роль Николая II, императрицу Александру Федоровну сыграла немецкая театральная актриса Луиза Вольфрам, а драматург Томас Остермайер попробовал себя в актёрской профессии в роли немецкого учёного.

"Когда я присутствовал на репетициях его спектаклей, мне понравилось, как Томас жестикулировал, и я пригласил его в фильм. Он очень серьёзно на самом деле отнёсся к пробам, хотя мог послать меня куда подальше", — пошутил Учитель.

Актёры отметили, что находятся в абсолютном шоке из-за скандала, который развернулся вокруг фильма в России. Однако, по словам Айдингера, вся эта шумиха сделала "Матильде" хорошую рекламу. Учитель в свою очередь подчеркнул, что идея о том, что церковь может указывать людям, что смотреть, а что нельзя, "отвратительна и невозможна".

Прокатчиками "Матильды" в Германии выступили Kinostar и проект Kino.Kartina.TV, учрежденный немецкой компанией Kartina Digital GmbH. Помимо показа в Берлине картина также будет показана в более чем 80 кинозалах в Гамбурге, Франкфурте, Дрездене и других крупных городах Германии. Дата официального начала проката — 29 октября.

Фильм Алексея Учителя рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская просила Генпрокуратуру проверить картину.