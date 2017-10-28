Неизвестный Волк: такого «Ну, погоди!» мы еще не видели
Уникальные рисунки художника Русакова
Анна Кочарова

В Международный день анимации, который традиционно отмечается 28 октября, РИА Новости публикует уникальные кадры из мультсериала «Ну, погоди!», нарисованного замечательным художником-мультипликатором Светозаром Русаковым.

Журналист Анна Кочарова пообщалась с дочерью художника Ириной Русаковой, которая рассказала о том, с кого был срисован знаменитый Волк и откуда появились розовые трусы в ромашках.

Художник Светозар Русаков
© Фото : из личного архива семьи Светозара Русакова
«Ну, погоди!» (1969-1986)

Персонажа, который стал прототипом Волка, Светозар Кузьмич встретил в Новосибирске, где в начале войны с семьей был в эвакуации. Как-то он пошел в кино. В кинотеатр стояла огромная очередь, но какой-то наглый парень пытался пролезть вперед. Светозар подошел к нему и сказал: «Джентльмен, куда же вы без очереди?», а тот не знал слова «джентльмен» и стал возмущаться: «Как ты меня назвал?!»

Работа художника Светозара Русакова
Работа художника Светозара Русакова
© Светозар Русаков
Эскиз к мультфильму Ну, погоди!
Эскиз к мультфильму Ну, погоди!
© Светозар Русаков
Работа художника Светозара Русакова
Работа художника Светозара Русакова
© Светозар Русаков
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Работа художника Светозара Русакова
© Светозар Русаков

Позже отец нарисовал этого человека по памяти. Все считают, что Волка Светозар Кузьмич рисовал с актера Анатолия Папанова. На самом деле нет – именно этот хам из очереди и стал прообразом героя мультфильма. Даже некоторые позы похожи: можно сравнить то, как отец нарисовал этого человека, и рисунок Волка, одобренный худсоветом в качестве «эталона» для мультфильма.

Комикс по мотивам мультфильма Ну, погоди!
Комикс по мотивам мультфильма Ну, погоди!
© Светозар Русаков
Комикс по мотивам мультфильма Ну, погоди!
Комикс по мотивам мультфильма Ну, погоди!
© Светозар Русаков
Комикс по мотивам мультфильма Ну, погоди!
Комикс по мотивам мультфильма Ну, погоди!
© Светозар Русаков
Комикс по мотивам мультфильма Ну, погоди!
Комикс по мотивам мультфильма Ну, погоди!
© Светозар Русаков
Комикс по мотивам мультфильма Ну, погоди!
Комикс по мотивам мультфильма Ну, погоди!
© Светозар Русаков
Комикс по мотивам мультфильма Ну, погоди!
Комикс по мотивам мультфильма Ну, погоди!
© Светозар Русаков
Комикс по мотивам мультфильма Ну, погоди!
Комикс по мотивам мультфильма Ну, погоди!
© Светозар Русаков
Комикс по мотивам мультфильма Ну, погоди!
Комикс по мотивам мультфильма Ну, погоди!
© Светозар Русаков
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Комикс по мотивам мультфильма Ну, погоди!
© Светозар Русаков

У меня есть оригинальный напечатанный текст сценария первой серии «Ну, погоди!». Там нет описания ни Волка, ни Зайца. Так что эти герои – полная фантазия Светозара Кузьмича. Какие-то события в мультфильме – это, конечно, сценарий, режиссерская работа. А сами образы – заслуга художника-постановщика.

Идеи он часто черпал из жизни. Вот, к примеру, те самые розовые в ромашку трусы, в которых щеголяет Волк. Детство и юность Светозар провел на Сретенском бульваре в коммунальной квартире, где жил вместе с мамой и бабушкой. Их соседом был дипкурьер, который постоянно ездил в командировки. И вот из одной поездки он привез такие трусы и подарил их Кузьмичу. Отцу они очень понравились.

Раскадровка к мультфильму "Ну, погоди!"
© Светозар Русаков

Волк – колоритный персонаж, курит, хулиган. К тому же Светозару Кузьмичу был симпатичен сам Анатолий Папанов. Они не то чтобы дружили, но друг другу симпатизировали.

Заяц отцу был менее интересен. Положительные герои ведь особо любопытства не вызывают у художников. Заяц – он и есть заяц. Вообще, Светозар любил придумывать. Например, еще одна героиня – Свинья в лифчиках – это тоже была полностью его идея. Он любил карикатуры, смешных персонажей.

 

Восемнадцать лет жизни отец провел с фильмом «Ну, погоди!». Волка он мог рисовать с закрытыми глазами. Режиссер мультфильма Вячеслав Котеночкин в своей книге позже написал: «Светозар такой художник-постановщик, что и музыку мог выразить в рисунке».

На студию приходили мешки писем, в которых зрители просили продолжения. Светозар Кузьмич получил Госпремию именно как художник-постановщик этого мультфильма.

Начало работы на студии и «Приключения Буратино» (1959)

Работать на студию «Союзмультфильм» он пришел сразу после окончания ВГИКа в 1956-м. Фактически Светозар Кузьмич был уже готовым художником. Его дипломной работой были персонажи и фоны к фильму «Пропавшая грамота» по Гоголю – замечательная работа, с потрясающим колоритом.

Кстати, позже, уже работая на студии, отец получил и диплом режиссера анимационного кино, отучившись тоже во ВГИКе. Режиссерское образование ему, конечно, очень помогало. Но работать он хотел именно художником, это занятие было для него действительно творческим.

Эскиз к фильму Пропавшая грамота
Эскиз к фильму Пропавшая грамота
© Светозар Русаков
Эскиз к фильму Пропавшая грамота
Эскиз к фильму Пропавшая грамота
© Светозар Русаков
Эскиз к фильму Пропавшая грамота
Эскиз к фильму Пропавшая грамота
© Светозар Русаков
Эскиз к фильму Пропавшая грамота
Эскиз к фильму Пропавшая грамота
© Светозар Русаков
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Эскиз к фильму Пропавшая грамота
© Светозар Русаков

Его первым фильмом на киностудии стал «Буратино» Ивана Иванова-Вано, для которого Русаков создал все фоны. Персонажей рисовал замечательный художник Петр Репкин. Чтобы картинка была максимально приближена к итальянской, отца отправили в командировку в Ялту – считалось, что именно крымские пейзажи больше всего похожи на итальянские.

«Межа» (1967)

Отец работал всегда очень много, любил писать с натуры. Каждый год все отпуска он проводил в районе Кандалакши. Селился в деревне у одной слепой бабушки.

В эти поездки он отправлялся с друзьями. Они забирались в заброшенные места, где не было ни души, только нетронутая природа. Во время таких поездок делал очень много этюдов – они-то и воплотились в его любимом фильме «Межа» по мотивам русских сказок. Пейзажи Русского Севера, деревянные дома… Все зарисовки, сделанные с натуры, он потом использовал в этом фильме.

Рисунок к мультфильму Межа
Рисунок к мультфильму Межа
© Светозар Русаков
Работа художника Светозара Русакова
Работа художника Светозара Русакова
© Светозар Русаков
Художник Светозар Русаков
Художник Светозар Русаков
© Фото : из личного архива семьи Светозара Русакова
Рисунок к мультфильму Межа
Рисунок к мультфильму Межа
© Светозар Русаков
Рисунок к мультфильму Межа
Рисунок к мультфильму Межа
© Светозар Русаков
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Рисунок к мультфильму Межа
© Светозар Русаков
О работе для себя

У него есть много работ на библейские темы. Всю жизнь Светозар Кузьмич был подписан на журнал «Наука и религия», эта тема его очень интересовала. Нельзя сказать, что он был глубоко религиозным человеком. Но в то же время не был атеистом – война на него очень сильно повлияла. В 1943 году, по достижении совершеннолетия, отец попал на фронт. Позже говорил, что «неверующих на фронте не было».

Работа художника Светозара Русакова
Работа художника Светозара Русакова
© Светозар Русаков
Работа художника Светозара Русакова
Работа художника Светозара Русакова
© Светозар Русаков
Работа художника Светозара Русакова
Работа художника Светозара Русакова
© Светозар Русаков
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Работа художника Светозара Русакова
© Светозар Русаков

В свободное время он всегда трудился в мастерской. Свои живописные работы отец никому не показывал – накапливал и планировал сделать выставку. К сожалению, до этого момента он не дожил.

Всю жизнь Светозар Кузьмич не мог расстаться с героями мультика «Ну, погоди!». О работе он писал так: «Персонаж приобретает свой окончательный вид именно в процессе работы над раскадровкой, когда начинаешь его вертеть и так и этак».

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