Неизвестный Волк: такого «Ну, погоди!» мы еще не видели

У меня есть оригинальный напечатанный текст сценария первой серии «Ну, погоди!». Там нет описания ни Волка, ни Зайца. Так что эти герои – полная фантазия Светозара Кузьмича. Какие-то события в мультфильме – это, конечно, сценарий, режиссерская работа. А сами образы – заслуга художника-постановщика.

Идеи он часто черпал из жизни. Вот, к примеру, те самые розовые в ромашку трусы, в которых щеголяет Волк. Детство и юность Светозар провел на Сретенском бульваре в коммунальной квартире, где жил вместе с мамой и бабушкой. Их соседом был дипкурьер, который постоянно ездил в командировки. И вот из одной поездки он привез такие трусы и подарил их Кузьмичу. Отцу они очень понравились.