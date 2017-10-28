Неизвестный Волк: такого «Ну, погоди!» мы еще не видели

В Международный день анимации, который традиционно отмечается 28 октября, РИА Новости публикует уникальные кадры из мультсериала «Ну, погоди!», нарисованного замечательным художником-мультипликатором Светозаром Русаковым.
Журналист Анна Кочарова пообщалась с дочерью художника Ириной Русаковой, которая рассказала о том, с кого был срисован знаменитый Волк и откуда появились розовые трусы в ромашках.
Персонажа, который стал прототипом Волка, Светозар Кузьмич встретил в Новосибирске, где в начале войны с семьей был в эвакуации. Как-то он пошел в кино. В кинотеатр стояла огромная очередь, но какой-то наглый парень пытался пролезть вперед. Светозар подошел к нему и сказал: «Джентльмен, куда же вы без очереди?», а тот не знал слова «джентльмен» и стал возмущаться: «Как ты меня назвал?!»
Позже отец нарисовал этого человека по памяти. Все считают, что Волка Светозар Кузьмич рисовал с актера Анатолия Папанова. На самом деле нет – именно этот хам из очереди и стал прообразом героя мультфильма. Даже некоторые позы похожи: можно сравнить то, как отец нарисовал этого человека, и рисунок Волка, одобренный худсоветом в качестве «эталона» для мультфильма.
У меня есть оригинальный напечатанный текст сценария первой серии «Ну, погоди!». Там нет описания ни Волка, ни Зайца. Так что эти герои – полная фантазия Светозара Кузьмича. Какие-то события в мультфильме – это, конечно, сценарий, режиссерская работа. А сами образы – заслуга художника-постановщика.
Идеи он часто черпал из жизни. Вот, к примеру, те самые розовые в ромашку трусы, в которых щеголяет Волк. Детство и юность Светозар провел на Сретенском бульваре в коммунальной квартире, где жил вместе с мамой и бабушкой. Их соседом был дипкурьер, который постоянно ездил в командировки. И вот из одной поездки он привез такие трусы и подарил их Кузьмичу. Отцу они очень понравились.
Волк – колоритный персонаж, курит, хулиган. К тому же Светозару Кузьмичу был симпатичен сам Анатолий Папанов. Они не то чтобы дружили, но друг другу симпатизировали.
Заяц отцу был менее интересен. Положительные герои ведь особо любопытства не вызывают у художников. Заяц – он и есть заяц. Вообще, Светозар любил придумывать. Например, еще одна героиня – Свинья в лифчиках – это тоже была полностью его идея. Он любил карикатуры, смешных персонажей.
Восемнадцать лет жизни отец провел с фильмом «Ну, погоди!». Волка он мог рисовать с закрытыми глазами. Режиссер мультфильма Вячеслав Котеночкин в своей книге позже написал: «Светозар такой художник-постановщик, что и музыку мог выразить в рисунке».
На студию приходили мешки писем, в которых зрители просили продолжения. Светозар Кузьмич получил Госпремию именно как художник-постановщик этого мультфильма.
Работать на студию «Союзмультфильм» он пришел сразу после окончания ВГИКа в 1956-м. Фактически Светозар Кузьмич был уже готовым художником. Его дипломной работой были персонажи и фоны к фильму «Пропавшая грамота» по Гоголю – замечательная работа, с потрясающим колоритом.
Кстати, позже, уже работая на студии, отец получил и диплом режиссера анимационного кино, отучившись тоже во ВГИКе. Режиссерское образование ему, конечно, очень помогало. Но работать он хотел именно художником, это занятие было для него действительно творческим.
Его первым фильмом на киностудии стал «Буратино» Ивана Иванова-Вано, для которого Русаков создал все фоны. Персонажей рисовал замечательный художник Петр Репкин. Чтобы картинка была максимально приближена к итальянской, отца отправили в командировку в Ялту – считалось, что именно крымские пейзажи больше всего похожи на итальянские.
Отец работал всегда очень много, любил писать с натуры. Каждый год все отпуска он проводил в районе Кандалакши. Селился в деревне у одной слепой бабушки.
В эти поездки он отправлялся с друзьями. Они забирались в заброшенные места, где не было ни души, только нетронутая природа. Во время таких поездок делал очень много этюдов – они-то и воплотились в его любимом фильме «Межа» по мотивам русских сказок. Пейзажи Русского Севера, деревянные дома… Все зарисовки, сделанные с натуры, он потом использовал в этом фильме.
У него есть много работ на библейские темы. Всю жизнь Светозар Кузьмич был подписан на журнал «Наука и религия», эта тема его очень интересовала. Нельзя сказать, что он был глубоко религиозным человеком. Но в то же время не был атеистом – война на него очень сильно повлияла. В 1943 году, по достижении совершеннолетия, отец попал на фронт. Позже говорил, что «неверующих на фронте не было».
В свободное время он всегда трудился в мастерской. Свои живописные работы отец никому не показывал – накапливал и планировал сделать выставку. К сожалению, до этого момента он не дожил.
Всю жизнь Светозар Кузьмич не мог расстаться с героями мультика «Ну, погоди!». О работе он писал так: «Персонаж приобретает свой окончательный вид именно в процессе работы над раскадровкой, когда начинаешь его вертеть и так и этак».
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