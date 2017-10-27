"Матильда" собрала 69 миллионов рублей за два дня проката

БЕРЛИН, 27 окт — РИА Новости. Фильм "Матильда" собрал за два дня проката 69 миллионов рублей, сообщил РИА Новости режиссер картины Алексей Учитель на премьере в Берлине.

По его оценке, сборы могли бы быть больше, если бы картину рекламировали на телевидении. "Должно было быть сто, как минимум, я так думаю", — сказал Учитель.

Режиссер высказал опасение, что сборы после первых выходных резко снизятся из-за отсутствия телерекламы, которая охватывает более возрастную аудиторию.

"В первый уикенд те, кто хотел сходить, посмотрит. Но есть еще та часть аудитории "за сорок", которую надо заманить. А заманить ее можно рекламой, это раз, и какими-то популярными передачами, где сидят актеры из фильма и рассказывают что-то интересное", — пояснил собеседник агентства.

Фильм Алексея Учителя рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Роль Кшесинской в фильме исполнила польская актриса Михалина Ольшанска, в роли Николая II — немецкий актер Ларс Айдингер, неоднократный номинант Германской кинопремии и Германской телепремии. Роль влюбленного в балерину офицера Воронцова досталась Даниле Козловскому, императрицу Александру Федоровну сыграла немецкая театральная актриса Луиза Вольфрам. Родителей мечущегося Ники сыграли Ингеборга Дапкунайте и Сергей Гармаш.