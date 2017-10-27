Кокшенова перевели в другую больницу

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Актера Михаила Кокшенова перевели из Первой градской больницы в ЦКБ №1 управделами президента РФ, сообщили РИА Новости в справочной Первой градской больницы. Дочь актера подтвердила эту информацию.

Ранее Кокшенов был доставлен в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт, его состояние оценивалось как тяжелое. В пятницу в медучреждении сообщили, что вечером 26 октября актера перевели в ЦКБ №1.

"Да, действительно его перевели вчера вечером в больницу при управделами президента. Состояние, в общем, то же. Наталья Васильевна (жена Кокшенова – ред.), говорит, что там без глобальных изменений, это не что-то экстраординарное, это соответствует его возрасту, инсульту, потому что инсульт есть инсульт", — сказала РИА Новости дочь артиста Алевтина Вокрош.

Актер и режиссер Михаил Кокшенов известен своими ролями в фильмах "Не может быть" (1975), "Спортлото 82" (1982) Леонида Гайдая, "По улицам комод водили…" (1978) Марка Генина и Николая Ковальского, "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) Александра Митты, "Александр маленький" (1981) Владимира Фокина.