В шорт-лист "Русского Букера" вошли шесть романов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Шесть романов вошли в шорт-лист литературной премии "Русский Букер", в их числе "Тайный год" Михаила Гиголашвили, "Заххок" Владимира Медведева, "Свидание с Квазимодо" Александра Мелихова; полный список претендентов на победу зачитал на пресс-конференции председатель жюри Петр Алешковский.

Независимая литературная премия "Русский Букер" была учреждена в 1991 году. Она ежегодно присуждается за лучший роман года на русском языке.

"У нас очень хорошая команда подобралась. Мы пришли к такому соглашению. Короткий список отражает полноту и разнообразие сегодняшней прозы. Мы довольны своим выбором", — сказал Алешковский.

В короткий список премии "Русский Букер", помимо вышеперечисленных романов, вошли также: "Номах. Искры большого пожара" Игоря Малышева, "Убить Бобрыкина. История одного убийства" Александра Николаенко, а также "Голомяное пламя" Дмитрия Новикова.

Имя обладателя Гран-при станет известно 5 декабря.

В состав жюри вошли поэт Алексей Пурин, литературовед Артем Скворцов, прозаик Александр Снегирев, директор областной библиотеки в Пензе Марина Осипова.

Традиционно лауреат "Русского Букера" получает денежную премию в 1,5 миллиона рублей, финалисты — по 150 тысяч рублей. Лауреатами в разные годы становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин, Василий Аксенов. Победителем прошлого сезона премии жюри объявило Петра Алешковского.