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Культура

Евстафьев: ролики на "Каннских львах" удивят даже искушенных скептиков

15:0926.10.2017
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВладимир ЕвстафьевВладимир Евстафьев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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27-28 октября в Московском Доме Кино состоится презентация роликов-победителей 64-го Международного фестиваля креативности "Каннские Львы", где  столичным зрителям будут представлены лучшие образцы мирового креатива за последний год. Корреспондент РИА Новости Юлия Чичерина встретилась с официальным представителем  МФК "Каннские Львы" в России Владимиром Евстафьевым, чтобы узнать, какие рекламные "фишки" будут продемонстрированы в этом году.

— Владимир Александрович, что ждет столичного зрителя на "Каннских Львах" в этом году?

— Уже стало ежегодной традицией проводить осенью в Москве показ лучших рекламных роликов, отмеченных призами на Каннском фестивале креативности. Этот год не станет исключением, и всех любителей "вкусной" рекламы ждет феерическое шоу с яркими, неожиданными подходами к построению роликов. Раскрывать подробности не буду, скажу лишь, что работы удивят даже самых искушенных скептиков. Мероприятие будет длиться  три часа и за это время зрители смогут просмотреть более 200 роликов. Этот год, как и несколько последних, стал успешным для российских участников — более десяти "львов" уехали в Россию. 

— Каков уровень работ наших соотечественников на фоне мирового рекламного пространства?

— Качественная реклама состоит из трех компонентов: творческая идея, техническая реализация и понимание сути маркетинговой стратегии. Если с первыми двумя пунктами в России все отлично: у нас есть великолепные креативные идеи и налажена техническая сторона реализации проектов, то маркетинговая сторона всегда хромала.

Выступление члена жюри конкурса Импульс Владимира Евстафьева на Национальном рекламном форуме
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
В столице на "Каннских львах" покажут клип "Кольщик" группы "Ленинград"
Отличие рекламного ролика от красивого клипа — маркетинговая  составляющая, "экономическое побуждение" к действию. Всего несколько лет назад таких работ было очень мало. Сегодня наши специалисты-маркетологи показывают отличные результаты по всем трем пунктам. Показательным фактом нынешнего сезона в Каннах стало то, что многие российские ролики-призеры были сделаны не москвичами, как раньше, а рекламщиками из регионов России. Это говорит о том, что творцы из провинции стали более амбициозными, не боятся заявлять о себе на мировом уровне, показывают высокий уровень мастерства, благодаря которому львы из Канн разъезжаются по нашей стране. К примеру, сюрреалистичный ролик авиакомпании S7, который стал призером, был выполнен двумя молодыми людьми из Волгограда. Привезла домой своего "льва", уже традиционно, команда рекламного агентства "Восход" из Екатеринбурга.

— Какой ролик с 64-го каннского фестиваля понравился вам больше всего?

— В этом году фестиваль принял более 13 тысяч  делегатов, было продемонстрировано более 41 тысячи роликов. Неожиданной для меня стала работа российского мастера, который сейчас живет и работает в Амстердаме: ролик, демонстрирующий спортивную обувь, где по-русски поют песню "Из чего же сделаны наши девчонки". Лично моим фаворитом, который запомнится надолго, стал ролик рекламы очков дополненной реальности. Сюжет такой: загон для страусов, сбоку от загона стоит стол с остатками от завтрака. К нему подходит страус, начинает склевывать пищу, и совершенно случайно на него надеваются очки. Страус обалдевает, видя как он летит в облаках, начинает приседать, у него расправляются крылья. И все страусы наблюдают, как нелетающая птица взмывает в небо. Это просто фантастический ролик, весь зал хохочет до слез. Очень смешная и креативно выполненная работа имеет глубокий философский смысл: очки дополненной реальности могут дать нам то, о чем мы мечтали в глубине души…

— В этом году в четвертый раз в столице будет объявлен победитель конкурса социальной рекламы среди органов государственной власти "Импульс", где вы являетесь членом жюри. Насколько, на ваш взгляд, значимой является социальная реклама в жизни современного общества?

— Конкурс "Импульс" поднимает планку государственного заказа рекламу на совершенно бескомпромиссную высоту каннских шедевров. Несмотря на то, что конкурс существует всего 4 года, он динамично развивается — год от года прибавляется количество работ. Ценно то, что это отличная площадка обмена опытом для людей, которые занимаются направлением социальной рекламы в государственных ведомствах и структурах. Здесь они могут не только познакомиться друг с другом, но и обменяться идеями, накопленными образцами и успешным опытом. Заметно год от года улучшается качество конкурсных работ.  Как пример отличной работы назову прошлогоднего победителя — серию билбордов "Спасибо, Доктор"  Или поразившая меня креативным подходом  реклама для Олимпийского комитета, где в одном городе при помощи специального оборудования и физических упражнений собирали тепло, а в другом, холодном, — могли погреться. Это совершенно гениальные работы, которые могут стоять в одном ряду с роликами-победителями рекламных проектов в Каннах.

Конкурс государственной соцрекламы "Импульс|Россия сегодня" выступает стратегическим информпартнером показов "Каннских львов"  в Москве. Показы проходят при поддержке агентства "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня".

 

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