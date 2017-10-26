В Симферополе акция протеста против "Матильды" собрала не более 20 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости, Максим Грознов.Около 20 человек собрались в центре столицы Крыма, где находятся два кинотеатра, начавшие показ фильма Алексея Учителя "Матильда", собравшиеся несли иконы, изображения членов семьи императора Николая II и таким образом выступили против премьеры картины в Крыму.

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Показ фильма в кинотеатрах Крыма стартовал в четверг. "Матильду" показывают в нескольких кинотеатрах Симферополя, два из них расположены в пешеходной зоне центра города. К полудню к обоим кинозалам подошли около 20 человек, в основном женщины с иконами и портретами императора и членов его семьи. Собравшиеся также развернули несколько плакатов со словами протеста в отношении показа фильма. В ходе акции люди нараспев называли имена членов императорской семьи.

"Мы протестуем против демонстрации кощунственного фильма", — сказал один из участников акции.

Полицейские, которые прибыли на место проведения акции попросили ее участников убрать плакаты, собравшиеся не стали возражать и ушли. Протестующие прошли к Александро-Невскому собору, расположенному в центре города, сфотографировались у памятника Сергию Радонежском и разошлись.

Общероссийская премьера "Матильды", которая рассказывает о взаимоотношениях наследника русского престола, будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской, состоялась 26 октября.

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