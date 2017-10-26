Поклонская заявила, что ждет внятного ответа от Чайки по "Матильде"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что все еще ждет внятного личного ответа от Генпрокуратуры на свои видеообращения относительно фильма Алексея Учителя "Матильда".
12.5%Да, жду премьеру в кинотеатрах
31.3%Посмотрю, когда фильм появится в интернете
56.2%Нет, этот фильм мне не интересен
Общероссийская премьера "Матильды", которая рассказывает о взаимоотношениях наследника русского престола, будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской, состоялась 26 октября. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская.