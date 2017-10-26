Поклонская заявила, что ждет внятного ответа от Чайки по "Матильде"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что все еще ждет внятного личного ответа от Генпрокуратуры на свои видеообращения относительно фильма Алексея Учителя "Матильда".

Ранее Поклонская записала видеообращение на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки по поводу фильма "Матильда". После на официальном канале в Telegram представитель надзорного ведомства Александр Куренной сообщил, что Чайка рассмотрел видеообращение и не нашел оснований для дополнительной проверки. После депутат записала еще одно видеообращение по тому же адресу с требованием все-таки обратить внимание на требования граждан РФ относительно фильма.

Вы собираетесь смотреть фильм "Матильда"? Да, жду премьеру в кинотеатрах

Посмотрю, когда фильм появится в интернете

Нет, этот фильм мне не интересен Результаты 12.5% Да, жду премьеру в кинотеатрах

31.3% Посмотрю, когда фильм появится в интернете

56.2% Нет, этот фильм мне не интересен Все опросы Голосовать

"Были ответы публичные и частично по предыдущему видео, что оснований нет, экстремизма нет. По остальным доводам ничего. Внятного (ответа), конечно же, жду", — заявила Поклонская.

Общероссийская премьера "Матильды", которая рассказывает о взаимоотношениях наследника русского престола, будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской, состоялась 26 октября. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская.