Джигарханяна выписали из больницы

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Актер театра и кино Армен Джигарханян выписался из больницы вечером во вторник, сообщили РИА Новости в справочной службе 57-й городской больницы.

"Он вчера вечером выписался", — отметил собеседник агентства.

Джигарханян поступил в больницу 10 октября, его состояние оценивалось как средней тяжести.

Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Незабываемые роли в ставших культовыми фильмах — "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я Ваша тетя!", "Собака на сене", "Короли и капуста", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43" и многих других — сделали его одним из самых известных и любимых актеров в России. Всего на счету у Джигарханяна около 250 ролей в театре и кино.