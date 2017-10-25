Прилепин и Адабашьян снялись в роликах о революции 1917 года

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Известные российские деятели культуры, среди которых писатель Захар Прилепин, режиссер Александр Адабашьян, музыкант Олег Гаркуша, снялись в роликах серии "Революция 360", посвященных важным эпизодам революционных событий столетней давности, сообщила пресс-служба телеканала RT.

"Телеканал RT представляет первые три видеоролика серии "Революция 360", снятых в панорамном формате в рамках международного проекта #1917LIVE. Каждый из роликов воссоздает эпизоды революционных событий столетней давности. В съёмках проекта RT приняли участие известные российские артисты, режиссёры, поэты, такие как Александр Адабашьян, Олег Гаркуша, Захар Прилепин, Александр Баширов и Александр Ф. Скляр. Закадровый текст озвучивали Гарик Сукачёв и Сергей Гармаш", — говорится в сообщении пресс-службы.

Первый ролик "Июльский кризис в Петрограде" познакомит зрителя с событиями июльского кризиса 1917 года, когда вслед за поражениями на фронте по столице прокатилась волна беспорядков, ролик под названием "В окопах Первой мировой" посвящен участию Российской империи в Первой мировой войне, события "Витебского вокзала" развернутся в марте 1917 года.

Всего канал анонсирует выход восьми эпизодов. Съемки каждого из них проходили в аутентичных локациях того времени.

Серия "Революция 360" является частью международного проекта на английском языке RT #1917LIVE. Он посвящен 100-летию революции в России и был запущен в сервисе микроблогов Twitter в 2016 году. В режиме реального времени в аккаунтах от имени разных исторических персонажей публикуются события тех дней. Всего существует около 80 таких страниц, на которые подписаны более 190 тысяч пользователей.