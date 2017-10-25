В коллегию Минкультуры войдут театральные деятели и композиторы

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Театральных деятелей, композиторов и кинематографистов включат в состав коллегии министерства культуры, сообщил министр культуры Владимир Мединский в своем Twitter.

"Решено ввести в состав коллегии Минкультуры руководителей творческих союзов: СТД (Союз театральных деятелей), композиторов, архитекторов, художников, кинематографистов", — написал Мединский.

Коллегия министерства культуры Российской Федерации — коллегиальный совещательный орган. Основная задача коллегии — рассмотрение вопросов и выработка согласованных решений по наиболее важным направлениям деятельности министерства: осуществление государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, искусства, культурного наследия (в том числе археологического наследия), кинематографии, туристической деятельности, туризма, авторского права и смежных прав. В коллегию входят сотрудники министерства.