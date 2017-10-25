Лувр собирает пожертвования для возвращения исторической реликвии

ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости. Парижский Лувр призвал всех желающих поучаствовать в сборе средств на возвращение часослова французского короля Франсуа Первого в Париж, говорится на сайте организаторов акции.

Часослов — сокровище королевского рода Валуа, которым на данный момент обладает частный коллекционер из Великобритании. Книга прошла через руки многих исторических фигур Франции — короля Генриха IV, королевы Мария Медичи, кардинала Мазарини и других. Книга, содержащая религиозные тексты, является настоящим сокровищем не только в историческом смысле. Обложка, выполненная из драгоценного камня и золота, изображает сцену распятия Христа. Корешок украшают более 200 необработанных рубиновых и бирюзовых камней. Каждый желающий может проспонсировать отдельный камень, пожертвовав 1000 евро.

Кампания под слоганом "Все меценаты!" приурочена к открытию временной выставки в Лувре "Франсуа I и искусство Нидерландов", на которой у посетителей есть возможность поближе ознакомиться с реликвией. К настоящему времени в акции поучаствовали 565 человек, собравшие 7% от требуемой суммы.

До 15 февраля организаторы надеются собрать миллион евро, тогда как для совершения сделки необходима сумма в десять миллионов евро. Значительную часть пожертвований совершит холдинг LMVH, являющийся давним партнером Лувра.