"Горная жемчужина": знаменитости готовы носить наряды от дочери Кадырова

Рамзан, Айшат и Медни Кадыровы на показе коллекции главного дизайнера Дома моды Firdaws Айшат Кадыровой в Грозном. Архивное фото

Рамзан, Айшат и Медни Кадыровы на показе коллекции главного дизайнера Дома моды Firdaws Айшат Кадыровой в Грозном. Архивное фото

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Певица Валерия, ведущая Ольга Бузова, светская львица Лена Ленина после показа новой коллекции одежды авторства чеченского дизайнера Айшат Кадыровой заявили, что готовы отказаться от откровенных нарядов в пользу более сдержанных и даже планируют заказать себе несколько особенно понравившихся платьев.

Показ новой коллекции одежды для женщин под романтичным названием "Горная жемчужина" чеченского Дома моды Firdaws прошел во вторник в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia.

Светская тусовка

Удивительно, но на показе чеченского модельера Айшат Кадыровой, что априори предполагает сдержанность моделей и даже аскезу, собралось много представителей российского гламура. Модельера Вячеслава Зайцева все встретили аплодисментами. Среди гостей была экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева, которая перед показом общалась с певицей Катей Лель. Тут же рэпер Тимати, продюсер Яна Рудковская, продюсер Иосиф Пригожин с Валерией, певица Лариса Долина с Еленой Лениной.

Большинство присутствовавших на показе дам, включая тех, что имеют довольно скандальную репутацию, предпочли непривычно сдержанные наряды, закрывавшие плечи.

Ольга Бузова раздавала комментарии корреспондентам развлекательных каналов, пока ее спутник торопился занимать места, которых в зале почти не оставалось.

Горная жемчужина

Пудровый, жемчужно-белый, нежный мятный – основные оттенки коллекции. Причудливые драпировки и плиссе и почти совсем простые фасоны. Струящийся шелк и легкий шифон. Неброские украшения в виде вышивки бисером и тонкая отделка золотыми нитями, мелкие детали нарядов отсылают к национальному чеченскому женскому платью. Красиво повязанные платки на головах моделей — важное дополнение туалета модницы в исламе — завершали образ.

Вряд ли многие из модельеров могут получить столь лестную оценку от известного кутюрье Вячеслава Зайцева, но в адрес Айшат Кадыровой от него звучали только восторженные слова. "Очень интересная коллекция по цвету и по форме. Очень оригинальные решения с блузами", — отметил Зайцев.

"Я считаю, что это потрясающе. Она (Айшат) заняла такую нишу, которую никто еще не занимал. Это индивидуальная ниша. Она не пересекается ни с кем и не похожа ни с кем. Если бы это было в арабской стране, можно было бы сказать, что там есть много подобного. А это – Россия, многоконфессиональная страна, мультикультурная, с разными взглядами на жизнь", — заявил после показа Пригожин.

Готовы отказаться от глубоких декольте

Не скупилась на похвалы и Елена Ленина. "Я в восторге! Девятнадцатилетняя девочка обладает таким тонким вкусом. Качество необыкновенное шитья! Только белошвейки в Париже в позапрошлом веке так умели работать. Не знаю, где она набрала таких высококлассных специалистов, но это удивительное качество. И потом очень тонкое видение цвета. Мы сегодня видели такое разнообразное количество оттенков пастельно-зеленого, что даже человеку с хорошим воображением трудно представить. Удивительный вкус, удивительная тонкость в представлении коллекции", — сказала Ленина корреспонденту РИА Новости.

"И мне, конечно же, понравилась целомудренность вообще восточных одежд. И мы с Ларисой Александровной Долиной сидели и думали, что каждое второе платье готовы носить, так что готовы отказаться от глубоких декольте", — добавила она.

Валерия отметила красоту цветовой гаммы и материалов, подобранных для коллекции.

"Я многое могу примерить, представить, что это в моем гардеробе. Я с удовольствием бы пару-тройку платьев приобрела, потому что действительно наряды очень красивые, достойные. Я понимаю, что это чеченская мода – заданы какие-то формы, определенные правила и очень трудно, наверное, художнику выразиться. Интересно наблюдать, потому что вся работа здесь в деталях, нюансах. Мне показалась здесь коллекция очень интересной в этом смысле, очень цельной. Мои поздравления Айшат", — сказала певица.

По словам Ольги Бузовой, она во время просмотра отобрала для себя несколько платьев, которые собирается заказать.

"Мне понравилось, что коллекция очень лаконичная, элегантная и в то же время безумно притягивает взоры. Я смотрела не только на коллекцию, но и на реакцию гостей и мужчин. Как они зачарованно смотрели на тех прекрасных девушек, которые, казалось, просто плыли по подиуму. Я сфотографировала те модели, которые мне больше всего понравились, и с удовольствием буду их носить", — сообщила Бузова.